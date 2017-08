Las 5 ideas que no te dejan bajar de peso

***Conoce cuáles son los pretextos y las ideas que no te dejan adelgazar ¡y sácalos de tu mente!

¿Ya empezaste a seguir una dieta o a hacer ejercicio pero sigues sin conseguir bajar de peso? Tal vez el problema no está en lo que comes ni en la forma en que te ejercitas ¡sino en tu mente!

¡Deja de autosabotearte! A veces, los pretextos que te pones pueden ser tus peores enemigos a la hora de intentar adelgazar.

Por eso, te decimos cuáles son las ideas que no te dejan bajar de peso ¡y que tienes que sacar de tu mente desde hoy!

“Estoy estresada”

Una de las ideas que no te deja bajar de peso es pensar y sentir que estás estresada todo el tiempo. No es un mito, el estrés produce cortisol, una sustancia que genera una sensación de hambre en nuestro sistema, por lo que hará que consumas más calorías de las que necesita tu cuerpo.

Estar preocupada no soluciona ningún problema ¡y puede hacerte subir de peso! Intenta mantener la calma en los momentos de estrés ¡y evita los pensamientos negativos!

“Sin café no puedo empezar mi día”

Lo sabemos, a veces no hay nada más placentero que tomar café por las mañanas, pero esta bebida podría estar impidiendo que bajes de peso, pues el exceso de cafeína aumenta los niveles de azúcar en tu sangre, especialmente si estás en un trabajo sedentario.

Deja de pensar que no puedes vivir sin tomar café, no se trata de renunciar por completo a esta bebida, pero sí debes consumirla con moderación y no dejar de hacer ejercicio y tomar dos litros de agua al día para conseguir tu objetivo: ¡adelgazar!

“La mejor dieta es la que le funcionó a mi bff”

Esta es otra de las ideas que no te dejan bajar de peso ¡ya que es totalmente falsa!

Las dietas tienen que ser personalizadas porque cada cuerpo es diferente, tiene necesidades distintas y un metabolismo más rápido o más lento.

Por eso, la dieta que le funcionó a tu mejor amiga podría ser poco efectiva para ti. Lo ideal es que vayas con un nutriólogo para que diseñe un plan de alimentación perfecto para ti.

“El cardio es el mejor ejercicio para adelgazar”

Es cierto que los ejercicios cardiovasculares pueden ayudarte a adelgazar, ¡pero también podrían hacer que pierdas músculo!

Si quieres tener un cuerpo atractivo y tonificado, los ejercicios en los que cargas peso o trabajas con tu resistencia (como el levantamiento de pesas o natación), son buenas opciones para ti.

Aunque, si buscas los resultados más efectivos para tu tipo de cuerpo, lo ideal es que tu entrenador te sugiera una rutina personalizada.

“Dejar de consumir grasas y azúcar es lo único que necesitas para adelgazar”



Definitivamente, esta es otra de las ideas que no te dejan bajar de peso. De acuerdo con los expertos, cuando limitas tu consumo de grasas y alimentos azucarados sin seguir un plan de alimentación óptimo, lo más probable es que en algún momento caigas en la tentación ¡y comas más de lo que deberías!

¿La razón? Tu cuerpo sigue necesitando este tipo de alimentos en pequeñas porciones y te seguirá provocando una sensación de hambre hasta que reciba los ingredientes que desea.

Lo mejor es no renunciar a estos alimentos, pero debes incluirlos de manera moderada en tu dieta siguiendo las recomendaciones de un nutriólogo para aprovechar sus nutrientes al máximo sin excederte.Glamour

