Casa Blanca triunvirato militar

David Brooks

Matando al mensajero

Qué raro que una amplia gama de la clase política y los analistas profesionales que se consideran guardianes y defensores de eso que llaman democracia están casi elogiando, o por lo menos dando la bienvenida, a los militares en el gobierno para imponer orden y progreso, y controlar lo que sabe la opinión pública de lo que hacen en su nombre.

Encabezados ahora por el recién instalado ex general de marines John Kelly como jefe del gabinete, quien se une al ex general HR McMaster, asesor de Seguridad Nacional, y al general John Mattis, secretario de Defensa, este triunvirato militar tiene la tarea de rescatar a la Casa Blanca del caos generado por la ineptitud y aparentes problemas mentales del comandante en jefe.

La disputa interna dentro de la Casa Blanca entre los defensores de lo que algunos llaman el estado profundo (o sea, la jerarquía burocrática permanente, sobre todo en el ámbito de seguridad nacional) y las fuerzas que llevaron a Trump al poder (populistas nacionalistas, etcétera) ha estado a la vista desde la elección (vale recordar el apoyo explícito y público de figuras destacadas del sector de inteligencia, de política exterior y de Wall Street para Hillary Clinton y sus denuncias públicas de Trump). Ahora, a seis meses de este circo, algunos señalan que los que están tomando las riendas reales del poder en Washington son los militares junto con los Goldman boys (los jefes del gabinete económico que provienen de Goldman Sachs).

Brian Beutler, del New Republic, comentó la semana pasada que sería sensacionalizar las cosas llamar esto un golpe (militar) suave, pero es imposible negar que los poderes presidenciales reales han sido diluidos o usurpados. Funcionarios electos han decidido que dejar el funcionamiento del gobierno a oficiales militares no electos es preferible a invocar remedios constitucionales que los obligara a votar.

Parte de esta tarea de imponer la disciplina militar es dejar de informar a la sociedad de los juegos del trono dentro de la Casa Blanca. Kelly ha afirmado en sus primeros días que frenar las filtraciones es la prioridad. El pasado viernes convocó a unos 200 integrantes del equipo de la Casa Blanca a quienes instruyó a que de ahí en adelante todos son parte de un solo equipo y les advirtió contra filtrar información clasificada, recordándoles que eso es un delito y una falta de lealtad, reportó Bloomberg Politics. Otros medios reportan sobre las nuevas formas de administración y control burocrático que Kelly está impulsando.

¿Y cómo sabemos de todo esto? Filtraciones. Pero éstas, uno tiene que suponer, son con permiso oficial.

Con la soga aparentemente ajustándose al cuello de la familia Trump por las investigaciones cada vez más avanzadas del fiscal especial Robert Mueller, algunos especulan que el nivel de alarma dentro de la Casa Blanca ha llegado a tal punto que ahora sí hay mayor disposición del presidente y su gente de someterse a lo que el New York Times llamó la disciplina militar que Kelly está buscando imponer en la Casa Blanca.

Pero todo lo que se sabe de posible colusión con los rusos, maniobras corruptas de negocios de la familia Trump y sus socios, las mentiras, engaños, encubrimientos y posibles abusos de autoridad, entre otras cosas, ha sido a través de los periodistas y sus fuentes dentro del gobierno; con ello cumpliendo su misión de hacer que el poder rinda cuentas a la sociedad. Ahora, la respuesta de los que están en el poder es, como siempre, atacar a los mensajeros.

Desde el inicio del fenómeno Trump, los periodistas han sido declarados el enemigo, y todo lo que cuestiona o contradice la versión oficial es declarada una y otra vez como fake news (noticias falsas). Ahora hay nuevas órdenes de persecución de los periodistas y sus fuentes.

El procurador general, Jeff Sessions, anunció la semana pasada que el Departamento de Justicia lleva a cabo tres veces más investigaciones sobre filtraciones de información oficial que su antecesor y amenazó con que se modificarán las normas para facilitar a los fiscales emitir órdenes para obligar a periodistas a declarar y entregar documentos en estas investigaciones.

Después de años de filtraciones en Washington, es maravilloso ver al procurador general entrar en acción. Por la Seguridad Nacional, lo más duro, mejor, tuiteó Trump después del anuncio.

Defensores de la libertad de expresión denunciaron el anuncio y declararon que esto tendría un efecto nocivo sobre la libertad de prensa. El periodismo independiente en el interés público depende de la habilidad de reporteros de comunicarse en privado con fuentes, afirmó Alex Ellerbech del Comité de Protección para los Periodistas (CPJ).

No es la publicación de estos secretos lo que amenaza la seguridad nacional. Publicar estos secretos amenaza a los guardianes de estos secretos, pero protege al interés nacional al informarnos lo que hacen los poderosos cuando piensan que nadie los está viendo, declaró Paul Steiger, ex editor del Wall Street Journal y co fundador de ProPublica, recuerda Margaret Sullivan, columnista sobre medios del Washington Post. Sullivan recuerda cómo las filtraciones a periodistas han rescatado a este país, desde los Papeles del Pentágono, Watergate y más, hasta Snowden, y concluye que los filtradores y los periodistas que dependen de ellos merecen ser homenajeados, no encarcelados.

Aquí, como en tantos países, tal vez todos, los que se atreven a revelar lo que pasa en lo oscurito del poder son proclamados enemigos y la orden es de las más antiguas: maten al mensajero.

No por nada se anunció la semana pasada la creación de un nuevo proyecto cooperativo para documentar las violaciones contra la libertad de prensa en Estados Unidos. Participan unas 20 organizaciones, incluidas Freedom of the Press Foundation, CPJ, Reporteros sin Fronteras, PEN América, entre otros). Por ahora, el US Press Freedom Tracker reporta que en lo que va de 2017 han sido arrestados 19 periodistas, hubo 11 ataques físicos contra reporteros y cuatro han sido frenados en la frontera. (https://pressfreedomtracker.us).

