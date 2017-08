Como usar zapatos color nude

***Los zapatos nude son los aliados perfectos para estilizar nuestra figura. Al ser del color de la piel vamos a conseguir un efecto visual de alargamiento de piernas.

Tegucigalpa, Honduras.

Combinar zapatos nude con jeans de corte tobillero. Estos negros me parecen ideales para llevar con tacones. Hace un par de semanas os enseñé este otro look con estos mismos pantalones y otros zapatos de tacón, esta vez dorados.

Para un look estilo casual chic como el que os enseño hoy os aconsejo combinar los tacones con prendas más informales. Yo escogí una sudadera gris y una bomber larga para este look y la combinación de prendas me encantó.

Si utilizáis prendas de colores básicos os animo a que rematéis el look con una una prenda de color o con un toque divertido.

Si tienes ganas de ponerte algo más cozy puedes usar tus tacones o flats nude con unos ripped skinny jeans y un suéter holgado blanco o negro. Te vas a ver súper cómoda y fashion al mismo tiempo.

Puedes agregar un maxi collar en el color que tu quieras. El suéter blanco o negro con zapatos nude, son colores neutros, por lo que un maxi collar en rojo, verde, amarillo, naranja, o cualquier color que se te ocurra, ¡se ve cañón!

Este outfit queda perfecto para una fiesta o reunión de noche, ponte un juimpsuit o vestido negro con tus tacones nude y complementa con un sombrero del mismo color. Puedes también agregar unos brazaletes negros y una bolsa roja o negra.

Si tu evento es más formal, quita el sombrero y agrega un maxi collar (del color que tú quieras) y haz un peinado y makeup más ad hoc.

Otra forma de ponerte tus flats nude es combinandolos con unos skinny jeans y una blusa color carne, puedes complementar con una bolsa negra y tus lentes de sol preferidos. Este outfit es perfecto para un fin de semana casual con tu familia o amigos.

También debes saber que no sólo la blusa en tono nude va bien, podría ser verde, negra, blanca, roja o pastel, el color nude va con todo

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...