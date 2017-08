***Cada rostro tiene sus particularidades y, por supuesto, unos cortes favorecen mucho más que otros. Si estás buscando tu corte de pelo ideal y a la moda, no te pierdas estos peinados para cara cuadrada que son tendencia.

Tegucigalpa, Honduras.

Raya al lado

Puede que la raya al lado resulte demasiado formal para algunas mujeres, pero sin duda es uno de los peinados que mejor quedan a las mujeres con rostro cuadrado. Lo mejor de todo es que puedes optar a cualquier peinado utilizando este simple truco, desde llevar la melena suelta hasta lucir un elegante recogido.

Raya en el centro

Si la forma de tu cara no es demasiado pronunciada, podrás optar también por utilizar la raya en el medio. No obstante, esta es una idea un tanto arriesgada que no suele quedar bien a todas. Lo mejor es probar y decidir si queremos seguir utilizándolo o no. No obstante, nuestra recomendación es que te inclines por la raya al lado. ¡Te verás mucho mejor!

Moño

Este peinado es ideal para los días más calurosos o para cuando tenemos prisa, y es que despejar nuestra cara con un simple moño nos va a salvar la vida en más de una ocasión. Pero no solo eso, sino que también podremos optar por un moño de fiesta que nos haga ver fantásticas en cualquier celebración.

Flequillo hacia atrás, pero no estirado. Como acabamos de decir, dejar el rostro despejado te va a favorecer mucho, pero si ponemos el flequillo tirante hacia atrás vamos a acabar con toda posibilidad de que nos favorezca. Dale siempre un poco de volumen para compensar cualquier imperfección.

Ondas suaves

Cuando decimos suaves, es muy suaves. Los rizos van a resaltar la forma de nuestra cara y puede ser poco favorecedor, por lo que te animamos a que pruebes unas ondas naturales y muy informales. ¡Te favorecerá muchísimo!

Consejos a la hora de cortar el pelo en caras cuadradas

El corte de pelo es fundamental a la hora de que un peinado u otro nos favorezcan, por lo que deberemos tenerlo en cuenta a la hora de acudir a nuestra peluquería. Te dejamos a continuación algunos trucos que van a ayudarte a lograr unos peinados mucho más favorecedores.

Desfilan los lados

Desfilar los lados va a ser fundamental para eliminar las líneas rectas de tu rostro. Te recomendamos que comiences a desfilar a partir de las cejas para que tus mandíbulas queden al descubierto y finalizar a la altura del cuello o la barbilla. Dependiendo de la luz, tu rostro se verá menos anguloso.

Huye de los cortes simétricos. Los cortes simétricos como el long bob son preciosos para ciertos rostros, pero no para los cuadrados. Busca siempre la asimetría para acabar con las líneas rectas que tanto acentúa tu cara.

Mejor los cortes largos. Por último, los cortes de pelo a la altura de la barbilla o inferior no van a ser la mejor opción en tu caso. De hecho, el pelo largo siempre queda mucho mejor a las mujeres de rostro cuadrado y da más posibilidades a la hora de hacernos peinados, por lo que te recomendamos que te decantes por estos últimos. ¡Te verás estupendamente!ellahoy/hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...