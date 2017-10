Cero accidentes por desperfectos mecánicos durante la Semana Morazánica

***Aproximadamente unas 30 unidades del servicio público no aprobaron la revisión, por lo que no pudieron ser certificadas para movilizar usuarios fuera de su área autorizada durante el feriado morazánico.

Tegucigalpa, Honduras.

Cero accidentes por desperfectos mecánicos en el transporte público durante la Semana Morazánica es el resultado de la rigurosa revisión físico-técnica y mecánica que realizaron inspectores del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y otras instituciones que integran el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), a 715 unidades que realizaron excursiones durante el feriado que dio inicio el pasado 02 de octubre y finalizó el domingo 08 del mismo mes.

La certificación de los automotores para movilizar pasajeros fuera de su área autorizada durante el feriado morazánico, inicio el pasado 11 de septiembre y concluyó el miércoles 04 de octubre.

Con el fin de facilitar a los empresarios del transporte el proceso, la Inspectoría General del IHTT realizó revisiones físico-técnicas y mecánicas de forma fija en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.

De tipo móvil, las revisiones fueron efectuadas en Comayagua, Nacaome, La Esperanza, Olanchito, Santa Bárbara, Danlí, Gracias, Tela, Santa Rosa de Copán, Juticalpa, Tocoa, Ocotepeque y Yoro.

Las revisiones físico-técnicas y mecánicas tuvieron los siguientes resultados:

Zona central………………..352

Región noroccidental….186

Litoral Atlántico…………..117

Zona sur……………………….60

TOTAL……………………….. 715

No obstante, aproximadamente unas 30 unidades del servicio público no aprobaron la revisión, por lo que no pudieron ser certificadas para movilizar usuarios fuera de su área autorizada durante el feriado morazánico.

Asimismo fueron decomisados 19 automotores en varios puntos del país por operar sin el Certificado de Demanda Extraordinaria el cual indica que la unidad fue revisada física-técnica y mecánicamente y que está apta para prestar el servicio durante el feriado que recién concluyó.

Por otra parte, el inspector general del IHTT, José Lobo dijo, “como Instituto y como parte de Conapremm nos sentimos altamente satisfechos por la enorme tarea que realizamos, respecto a la revisión físico-técnica y mecánica, dimos nuestro mejor esfuerzo en la primera fase, por lo que certificamos a más de 700 unidades del transporte público de personas para que se pudieran desplazar y lo hicieran de una manera certificada para minimizar accidentes”.

Resaltó el trabajo de los inspectores quienes durante toda la Semana Morazánica se desplazaron a las principales salidas y entradas de las ciudades para verificar que los pilotos portasen el Certificado de Demanda Extraordinaria.Hondudiario.

