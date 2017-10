Fracciones en el Partido Liberal y la Alianza “le darán el triunfo al Partido Nacional”

***“Estamos a 42 días de las elecciones y con la experiencia que tengo en diferentes proceso electorales, que uno ya sabe quién va a ser el próximo presidente y en este caso no hay ninguna duda, que Juan Orlando se convertirá nuevamente en el presidente”, dijo Álvarez a Radio Globo.

Tegucigalpa, Honduras.

El designado presidencial, Ricardo Álvarez, dijo este lunes que la división y desacuerdos políticos de los partidos opositores al Partido Nacional (PN), es casi seguro que Juan Orlando Hernández será el próximo presidente de la república.

“Estamos a 42 días de las elecciones y con la experiencia que tengo en diferentes proceso electorales, que uno ya sabe quién va a ser el próximo presidente y en este caso no hay ninguna duda, que Juan Orlando se convertirá nuevamente en el presidente”, dijo Álvarez a Radio Globo.

Asegura que “la ventaja será muy grande de los otros dos partidos (Partido Liberal y Alianza de Oposición). Es bien sencillo saberlo, en el 2009 se divide en dos el Partido Liberal, un partido que era el más fuerte históricamente y queda debilitado”.

“Luego un claro rechazo de la mujer que quedo en segundo lugar –Gabriela Núñez- eso aun debilita más al Partido Liberal. Por el otro lado la Alianza de Oposición, con doña Xiomara Castro, que desde mi punto de vista debió haber sido la candidata de la oposición”, explicó.

En ese sentido añadió “no es que me quiera meter en los asuntos de ese partido, pero ella como candidata de Libre, despertó un enorme entusiasmo hace cuatro años atrás y es muy querida, pero a Libre le imponen un candidato, que no se mescla y no se entiende con ellos”.

Finalemente considera que “además –Salvador Nasralla- está pidiendo el voto para los diputados del PINU, obviamente, esta situación los fracciona. Todo esto sumado a un Partido Nacional muy consolidado y con propuestas muy claras, estamos a 52 días de ganar por más de 500 mil votos”. Hondudiario.

