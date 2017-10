Las abejas son parte del éxito y de la calidad del café en Honduras, según experto

**** En los últimos años la caficultura hondureña se ha posicionado en los primeros lugares en el mundo, por su calidad aprovechada por los productores y exportadores, cuyos méritos también se deben a las abejas.

Las abejas, los insectos voladores conocidos por que crean la rica miel y por su papel en la polinización, según estudios científicos, se han convertido en un factor determinante para mejorar la producción y la calidad del café, cuya influencia en los últimos años también a favorecido a los caficultores hondureños.

El productor y propietario del apiario “Antares”, en Marcala, departamento de La Paz, Calixto García Rodríguez, explicó a hondudiario.com, la labor o la influencia de las abejas en la producción de miel, la polinización y sus efectos en los cultivos del café, especialmente de la especie de Melipona o Trigona spinipies.

¿Pero qué tienen que ver las abejas en todo esto?, se le preguntó a García Rodríguez, quién explicó que recientemente un estudio realizado por el CATIE de Costa Rica y el CIAT de Colombia denominado “Acoplamiento de los servicios de polinización y adecuación del café bajo el cambio climático”, resaltaba que las abejas ayudan a aumentar entre un 20 por ciento y un 25 por ciento la producción de café y mejoran la calidad del grano, por lo que es necesario fomentar la protección de esta especie.

Como ejemplo, explicó que año con año Honduras mejora su posición mundial respecto a la producción de café.

Solo en la cosecha 2016 – 2017 se produjeron y exportaron 9.5 millones de sacos de 46 Kg (IHCAFE, 2017) y la fama del país en producir café de calidad mejora de igual manera.

Los productores incrementan sus áreas de producción y sus rendimientos por área, y actualmente existen diferentes iniciativas privadas y gubernamentales que apoyan a grupos organizados para mejorar su productividad y calidad.

Sin embargo, el impacto de este incremento se ve reflejado no solo a nivel económico, sino que también en el ambiente.

El cambio inició en la cosecha 2003 – 2004, ya en la cosecha 2011 – 2012 el área de plantaciones de café se había incrementado un 400 por ciento solo en el departamento de La Paz.

En la cosecha del 2012, con la crisis de roya, los productores que fueron afectados directamente por la roya, comenzaron a aplicar “paquetes tecnológicos” que buscaban un manejo de plagas y enfermedades.

Se aplicaron sistemas de manejo para prevención de la infestación de roya, y en los casos que lo ameritaba, sistemas de control, se sembraron variedades resistentes y se mejoraron los sistemas de extensión para hacer frente a la crisis.

Posterior a esto, plagas como la Broca del Café (Hypothenemus hampei) encontraron en las plantaciones debilitadas y el incremento de la temperatura promedio anual (producto del cambio climático) medios adecuados para su proliferación. En este sentido los productores de café optaron por sistemas de control cultural y cuando las infestaciones eran muy grandes optaron por el control químico por medio de insecticidas.

Indicó que según Emily Fung, una experta de la Unidad de Modelado Ecosistémico e Hidrológico del CATIE, dijo que “El cambio climático va afectar la distribución tanto del café como de las abejas y por ende el servicio de polinización. Las áreas de producción de café se van a reducir, mientras que las abejas van a poder mantener la productividad del grano”.

Asimismo, el café arábica, es beneficiado con entre un 20 por ciento y un 25 por ciento de aumento de la productividad gracias a las abejas, mientras que el tipo robusta es un café que necesita de la polinización.

Según el estudio, el aumento en la temperatura y el cambio de los patrones de precipitación a causa del cambio climático pueden reducir la idoneidad de las tierras en donde se cultiva café en América Latina hasta en un 88 % para el 2050, mientras que también habría una disminución en la riqueza de abejas de un 65 %.

Abeja melipona (Trigona spinipies) en una flor de café. Foto: Calixto García, Apiario Antares

Por otro lado, según el experto hondureño, un estudio publicado en la revista científica Science el 9 de octubre de 2017, denominado “encuesta Mundial sobre Neonicotinoides en la Miel” resaltaba que estos productos usados en el control de plagas en cultivos importantes como el café estaba presentes en el 75% de las muestras de miel tomadas y analizadas mundialmente; lo que indica que las abejas están siendo expuestas a los plaguicidas por medio de su alimentación, contribuyendo a su muerte y desaparición, dado que los neonicotinoides están siendo asociados al “Síndrome de colapso de la colmena” en donde la totalidad de las abejas de una colmena (aproximadamente 50,000 abejas) mueren en un periodo de tiempo relativamente corto.

Contaminación de la miel a nivel mundial por neonicotinoides. Fuente: A worldwide survey of neonicotinoids in honey, Revista Science, 9 de octubre 2017.

Actualmente en Honduras se usa un paquete tecnológico que incluye el compuesto activo Acetamiprid para el control de broca. Si bien es cierto que se aplica en una época donde no hay floración, existen otras plantas en los alrededores que si las tienen, exponiendo a las abejas a néctar contaminado por insecticidas. También se usan en cultivos como el tomate, el zapallo, el chile, la coliflor y una lista larga de cultivos comerciales en los que las abejas están completamente expuestas.

En el caso del café, una disminución de las poblaciones de abejas, y no solo de la abeja de la miel, sino que también de las abejas que no hacen colmenas (abejas solitarias) y los abejorros, podría tener un efecto de reducción de la productividad del parque cafetalero de un 20 a 30% lo que se traduce en aproximadamente 2.8 millones de sacos.

En este sentido, estos resultados ponen de relieve la necesidad de estrategias de manejo receptivas adaptadas a la polinización de las abejas, la idoneidad del café y los posibles efectos asociados; se debe impulsar sistemas que permitan un manejo de plagas sin el uso de insecticidas y promover la educación en los productores para que puedan convivir de forma sustentable con las abejas.

García Rodríguez indicó que durante el 2016, Apiario Antares ha realizado actividades para concientizar a los productores en el manejo de las abejas, además de iniciar un estudio para conocer las especies existentes en la región de Montecillos, zona cafetalera de La Paz.

Capacitación sobre manejo de abejas nativas impartido por Calixto García de Apiario Antares a productores de la empresa Cafés Orgánicos Marcala S.A., COMSA.

Es muy importante promover este tipo de conocimiento, porque tarde o temprano, si no hacemos algo para proteger a las abejas, no solo no tendremos una mejor producción de café, sino que también nos veremos afectados en la producción de alimentos, y en nuestra salud. Hondudiario

