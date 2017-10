Nos tenemos que salvar en racimo

Radio Progreso

La realidad que vive Honduras es tan compleja y a la vez tan crítica para la población, y sobre todo la más pobre, que son las mayorías. En este ambiente político electoral todo parece indicar que cualquier reclamo que se haga por un mejor país va a caer en saco roto. Nada de atención se está prestando a los verdaderos problemas del país.

Esta campaña política que actualmente se desarrolla, se centra en el gran y polémico tema de la reelección, calificada de ilegal por buena parte de la población, pero impuesta desde el poder político, económico y militar que gobierna a sus anchas.

Pero mientras los políticos se entretienen con ese tema y arrastran a buena parte de la población, los bienes naturales y los bienes públicos están siendo acaparados, y todo pasa como si nada pasara.

Y los partidos de oposición, entusiasmados con el proceso electoral, caen en el juego del oficialismo que los pone a discutir sobre un tema que lejos de acabar con la reelección, termina legitimándola.

Y todo esto pasa mientras la gente se muere de hambre, buscan empleos y no encuentra, luchan día a día con la delincuencia común y organizada, y los que están seriamente amenazados, se ven obligados a salir de su propia tierra para poner a salvo su vida y la de sus seres queridos.

Honduras es un país rico con millones de personas en la pobreza y en la miseria. La riqueza está atrapada en pocas manos, el acaparamiento que hacen algunas familias dejan en la más cruel miseria a las mayorías. Honduras es el país con las mayores desigualdades de América Latina.

La clase política ha entregado casi todas las empresas públicas y los bienes naturales. Lo público ha servido en Honduras para engrosar las cuentas de unos cuantos fulanos que ven y tratan al país como su hacienda particular. Y en estos tiempos electoreros, aplican a la población una fuerte dosis de demagogia política.

Aunque hay signos de que una parte del pueblo se mantiene despierto en la lucha por la soberanía vial y la soberanía ambiental, la mayoría de hondureños y hondureñas siguen sometidos a vivir en una burbuja en la que no se dan cuenta que los mismos problemas que se viven en el norte también se viven en el sur y se reproducen en todo el territorio nacional.

Mientras la gente siga buscando soluciones a sus problemas en la ruta equivocada y desde su propio ombligo, no podrá levantar la mirada y constatar que esos problemas afectan a todos y a todas, y que no es exclusivo de un sector de la población. Con tantas distracciones electoreras no hay capacidad y posibilidades de organizarse e iniciar verdaderos procesos de transformación de esta dura realidad.

El gran reto es despertar de esos cantores de sirena y abrir los ojos a la realidad, buscar la unidad en los puntos comunes de lucha. El llamado ya lo hizo hace muchos años el mártir salvadoreño, padre Rutilio Grande, cuando nos mandó este claro mensaje. “Nos tenemos que salvar en racimo, en mazorca, en matata, o sea, ¡en comunidad!”

