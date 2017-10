Enfrentamos a un rival que no nos regaló nada

***Honduras venció a México con anotaciones de Elis, Hernández y Quioto. Peralta y Vela descontaron para los aztecas.

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador de la Selección Nacional de Honduras, Jorge Luis Pinto, dijo felicitó a sus jugadores por la entrega y garra mostrada ante México, considera que nadie le regaló nada y que no se será fácil dejar escapar la clasificación ante Australia.

“Felizmente clasificaron al repechaje y ahora hay que darle fuerte. Vamos a luchar para ganar. Haciendo las cosas bien, pero nos hacía falta afinar algo”, dijo inicialmente el DT de Honduras en conferencia de prensa.

Sobre el rival de turno dijo “hay jugadores muy importantes, un equipo muy inglés. Tendremos una reunión con los directivos. Hay que ser honestos, pues anteriormente, decían que los muchachos no venían porque yo estaba aquí”.

“Los jugadores que quieran entrar tienen que hacer cola”, respondió el estratega a las consultas sobre la posibilidad de convocar a nuevos jugadores. Y añadió tengo que se justo con mis jugadores.

“La alineación que trajo México fue la mejor; en la vida no hay nada imposible cuando uno quiere, me gustó este día el esfuerzo de todos los jugadores porque, hubo mucha entrega. Así son todas las finales, yo he visto mil finales y así son todas”.

“Enfrentamos a un equipo que no nos regaló nada, me gustó el ritmo del partido, fue exigente, felicito a los muchachos por lo que hicieron”.

“Estábamos afanados por hacer un gol y entregábamos las espaldas, México nos estaba llegando fácilmente, les pedí no tener desesperación, les dije que el gol se puede dar en cualquier minuto, tuvimos opciones, Elis y Quioto tuvieron ocasiones, nos faltó pausa”.

“Nosotros venimos a ganar y a correr, México no se vino a entregar, el partido fue exigente y duro, ellos buscaron, propusieron”.Hondudiario.

