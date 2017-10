Políticos que no cumplan con la ley deben de ser marginados del proceso electoral

***Según Reyes que cada partido debe de presentar su plan de gobierno de acuerdo con lo que piensa implementar.

Tegucigalpa, Honduras.

El pastor de la iglesia Vida Abundante, Evelio Reyes, dijo que los políticos que no cumplan los requisitos, deben de ser marginados del proceso electoral de las elecciones generales de noviembre próximo.

Agregó” son pocos los candidatos a elección popular que hay hecho publica sus entradas de dinero, y también los que ya realizaron la apertura sus cuentas bancarias”, señaló.

Indicó que “un candidato que no abra una cuenta bancaria, no es la mejor opción para Honduras, pues el político tiene que atender la razón, el derecho y se vuelca por el bien común, no sobrepasarse por la ley”.

Reyes señaló “estas opciones tienen que ser escrutadas, marginadas a la hora de votar por que ejercer el sufragio es formar gobierno y gran parte de la dicha social depende de ser bien gobernado”

“Los ciudadanos deben vigilar y estar atentos, también exigir que las cosas que se hagan mejor y sobretodo que nadie pase por encima de la ley; el pueblo debe votar por las mejores opciones”, manifestó.

Finalmente dijo “esperamos que cada partido de acuerdo a su visión de cómo abordar los problemas nacionales, presente su plan frente a esos problemas y que el pueblo escuche, atienda y decida por las mejores opciones”, hondudiario.

