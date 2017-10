Secretos de tu cabello

***Además de caerse una media de 100 cabellos al día y ser fuente de múltiples preocupaciones para las mujeres, hay otros datos curiosos del cabello que quizás desconozcas y te vendrá bien saber.

Tegucigalpa,Honduras

El cabello es uno de los temas que más preocupan a las mujeres. Su aspecto influye enormemente en el estado de ánimo.

Y en general, solemos ser muy críticas y rara vez estamos satisfechas con el peinado, el color, la longitud, el volumen, la textura…

Además, en torno al cabello circulan muchos mitos que no son ciertos, y otros que te van sorprender porque sí lo son.

El agua fría hará que tu pelo esté más brillante: No tienes que realizar todo el lavado en agua fría, y menos en invierno.Lo ideal es comenzar con agua tibia y realizar el último aclarado bajando la temperatura todo lo que puedas aguantar.

No conviene acostarse con el pelo mojado: Además de que te puedes pillar un resfriado, si duermes con el pelo mojado la humedad puede dañar la cutícula del cuero cabelludo haciendo que se produzcan irritaciones e incluso caspa.

Cortarte las puntas a menudo puede ayudar a que crezca más rápido:Hay mucha controversia en torno a este punto, lo cierto es que cortar las puntas cada dos o tres meses es recomendable para mantenerlas sanas y fortalecer tu cabello.

El ritmo de crecimiento del cabello es más una cuestión de genética.

Lavarse todos los días el pelo no es malo:Lava tu pelo cada vez que lo necesites y si es todos los días, no te preocupes porque no le estás haciendo daño, siempre que utilices los mejores productos para tu tipo de cabello.

Lavarlo poco o no lavarlo no es bueno:La moda del ‘no poo’ (sin champú) para proteger el medio ambiente no es buena para tu cabello.

Cada pelo necesita una frecuencia diferente de lavado pero todos hay que lavarlos.

Si te arrancas una cana, no te saldrán más:Las canas salen por genética, edad, estrés… Son pelos que carecen de melanina, que es el pigmento que da color al cabello.

Pero no pasa nada porque te arranques una.

Si desenredas el cabello cuando está mojado hazlo desde las puntas: El cabello mojado es más frágil y se puede romper más

fácilmente.

Para desenredarlo sin dañarlo cuando sales de la ducha, utiliza un cepillo o peine de púas

anchas y empieza por las puntas.

No pegues tirones y si lo tienes muy enredado, aplica un espray suavizante sin aclarado para ayudarte.

La caspa no favorece la caída del pelo:La glándula sebácea y el folículo piloso están juntos, pero son dos fenómenos que no tienen nada que ver.

Lavar mucho el pelo no hace que se te caiga más: Al lavarnos el pelo siempre perdemos cabellos.

Pero se trata de pelos viejos.

Al día perdemos una media de 50-100 cabellos, pero también cada día nacen nuevos.

Atarse el pelo muy fuerte puede llegar a romperlo:Llevar coletas y recogidos muy tirantes de forma habitual sí puede llegar a romper el pelo e incluso provocar alopecia tradicional.

Evítalas sobre todo, si notas que tu pelo cae más de lo normal. MujerHoy/Hondudiario

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...