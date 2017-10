Escenarios y oportunidades

Radio Progreso

El escenario de la coyuntura electoral actual culmina el domingo 26 de noviembre próximo, y todos los actores y sus vínculos están muy bien definidos. Los actores visibles y que tienen nombre y voz conocidos son los partidos políticos y sus candidatos a los diversos cargos de elección popular.

En este escenario, el gran protagonista definidor es el candidato del Partido Nacional y actual presidente, Juan Orlando Hernández. Los otros partidos políticos y sus candidatos participan en este escenario electoral a remolque del candidato oficialista. Y toda la tendencia, todos los vientos actuales soplan en la dirección firme del triunfo de la ilegal candidatura del protagonista de este escenario, a quien se le ubica sin duda alguna como el gran usurpador.

Los otros actores, aunque algunos de ellos sean definidores ya no de la coyuntura sino de todo el contexto, en este escenario coyuntural de las elecciones juegan un papel secundario. Los gringos, los militares, los narcotraficantes, la ONU, la OEA, las delegaciones diplomáticas europeas, se quedan aparentemente como observadores, viendo de lejos cómo se insultan, se atacan y se destruyen los diversos candidatos, y cómo el candidato oficialista saca ventajas de su posición de presidente de la República para encaramarse sobre los demás con premeditación, alevosía y ventaja.

Este escenario dará paso, después del 26 de noviembre, al escenario poselectoral, que durará poco tiempo, del 27 de noviembre al 27 de enero, cuando el ganador de las elecciones asuma como nuevo presidente de Honduras. Este escenario estará dominado por la conflictividad que desatarán los resultados electorales, cualesquiera que estos sean.

Esto será así porque todo lo que tiene que ver con los poderes constituidos en Honduras están colapsados, y los consensos nunca podrán salir de resultados electorales, menos del actual proceso bañado por la ilegalidad de la candidatura a la reelección del actual presidente de la República.

Después del escenario poselectoral, vendrá a partir del próximo 27 de enero el complejo y a la vez oportuno período de un nuevo gobierno en el cual deberán definirse los nuevos escenarios a partir de un hecho irrefutable: el gobierno que se inaugurará en 2018 será la administración pública más frágil en la historia hondureña desde 1981, por mucho que se buscará disimular incluso con armas.

Se abriría así la oportunidad de articular todos los actores posibles en torno a la construcción de un escenario que conducido por una ciudadanía activa, organizada y movilizada obligue al gobierno a la convocatoria de una asamblea Nacional Constituyente.

Honduras ya no está para elecciones normales, sino para una recomposición de toda la institucionalidad de cara a un nuevo pacto social que se formule en una nueva Constitución de donde han de salir las elecciones de nuevos poderes constituidos que reemplacen a los actuales que no tienen más que hacer que no sea hundirnos más en la ingobernabilidad.

Aprovechar las nuevas coyunturas que tenemos por delante para rehacernos como nación será asunto de sabiduría y audacia política de los liderazgos ciudadanos hondureños.

