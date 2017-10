Hija de Jackie Chan sufre discriminación por ser lesbiana

Cinco días atrás, la joven Etta Ng de 17 años tomó la valiente decisión de hacer pública su homosexualidad a través de su recién estrenada cuenta de Instagram con una sencilla fotografía suya a contraluz frente a un fondo de arcoiris, que acompañó de los hashtags: #lgbtqai #lgbt #lesbian #androgynous.

Al mismo tiempo, la influencer Andi Autumn compartía otra imagen de las dos para revelar la relación sentimental que comenzaron hace poco más de un año y denunciar la discriminación que habían sufrido a raíz de la misma por parte de familiares y amigos.

Aunque con unos días de retraso, la noticia ha saltado ahora a los medios internacionales debido a que Etta es hija de la estrella de cine Jackie Chan y la antigua Miss Asia Elaine Ng Yi-Lei, que mantuvo un breve romance con el actor en los 90 -mientras él estaba casado- fruto del cual nació su hija, a quien esta decidió criar en solitario.

Ahora Etta ha recurrido una vez más a la esfera virtual para agradecer el apoyo que le han mostrado completos desconocidos de distintos rincones del mundo, al mismo tiempo que saca a la luz el trato humillante que tristemente han recibido su chica y ella en Hong Kong, la ciudad donde residen.

“Estoy asombrada ante la cantidad de apoyo y cariño que hemos recibido.

No puedo creerme que tanto seguidores se tomaran la molestia de entrar en mi perfil y el de Mi Novia para mostrarnos tanta amabilidad.

La gente de todo el mundo está apostando por nosotros mientras los medios de Hong Kong siguen burlándose de nosotras”, ha escrito Etta en su Instagram.

“He crecido en un ambiente de negatividad y mentes cerradas, pero he llegado a un punto en el que me he dado cuenta de que puedo utilizar mi experiencia para contar la verdad y ayudar así a otros como yo.

Afortunadamente he evolucionado mucho desde esos días en que me sentía impotente y dudaba de lo que el mundo tenía preparado para mí. Gracias por todo el amor y aceptación”.

En ese mismo tono se ha pronunciado su ya novia oficial, en un romántico mensaje en el que afirma que todos los obstáculos a los que se han enfrentado han merecido la pena con tal de poder vivir libremente su amor.

“Todo estaba en nuestra contra. Nos han reprimido una y otra vez, pero todo merece la pena sabiendo que nos enfrentaremos juntas a ellos, hombro con hombro.

Nos hemos topado con mucha discriminación por parte de familiares, amigos y la sociedad de Hong Kong.

Vivimos en una sociedad internacional y aun así muchas personas siguen teniendo la mente muy cerrada.

Pero nada de eso importa sabiendo que cada mañana vas a estar a mi lado”.

Quien no se ha pronunciado, ni se espera que lo haga, sobre la relación sentimental de su hija es Jackie Chan, quien no mantiene contacto con Etta según ha dejado claro ella misma en el pasado.

“No es mi padre, no siento ningún tipo de cariño por él.

Es mi padre biológico, pero no forma parte de mi vida.

Nunca ha existido en ese contexto.

Jamás le consideraré mi padre.

No diría que lo es. Para mí simplemente es Jackie Chan, un actor“, aseguraba Etta en 2015.MSN/Hondudiario