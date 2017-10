Desde el 2014, Ramón Matta h. tenía una orden de captura

*** El ministro de Seguridad, negó que él sabia que Matta h, tenía orden de captura, aunque reconoció que el MP le seguía un juicio y sin duda por eso se le habían incautado muchos bienes, pero aparentemente se ocultaron los motivos directos y los ligaban al padre Matta Ballesteros.

Tegucigalpa, Honduras.

Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, dijo “estar sorprendido” por la entrega de Ramón Matta Waldurraga a la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) desde hace varios meses a las autoridades estadounidenses.

“Para nosotros también fue una sorpresa, no sabemos si eso es cierto”, repitió un supuesto sorprendido Pacheco Tinoco, al consultarse si era cierto que Matta se habría entregado a la DEA.

El hijo del narcotraficante Ramán Matta Ballesteros, preso en Estados Unidos, según se colige en un documento oficial, desde agosto del 2013 tiene una orden de captura y que desde el año pasado fue mencionado por los líderes de la banda de los cachiros de estar ligado al asesinato del general retirado Julián Arístides González y al tráfico de drogas.

Asimismo, se liga que el Ministerio Público, desde hace casi dos años, procedió a incuatarle muchos bienes, pero se dijo mediáticamente que eran de origen ilícito heredados por el padre de éste Ramón Matta Ballesteros, preso por cadena perpetua en Estados Unidos y no porque estaba siendo requerido por las autoridades de EEUU.

En tal sentido, es casi increíble, que las autoridades hondureñas no hayan tenido información de las investigaciones y de la orden de captura del caso de Ramón Matta h, si el Ministerio Público le estaba incautando varios bienes desde hace casi dos años, incluyendo la emblemática residencia “Casa de Ramón Matta” en la colonia Los Ángeles, ahora en poder de la OABI.

No se sabe, entonces el porqué Matta Waldurraga a pesar de esa orden de captura, las autoridades hondureñas no la conocían, considerando que había permanecido en el país y hasta había tenido participación directa en medios de comunicación, para ser exactos en el mes de junio de este año.

Por otro lado, en el 2015 participó en reuniones en varias centros comerciales de la capital, es decir, antes de que se le incautara sus bienes, lo que provocó según fuentes oficiales que él abandonara el país.

Lo extraño del ministro de Seguridad, Pacheco Tinoco, es que admite que en el Ministerio Público se le sigue una investigación a Matta Waldurraga y que se le “quitaron” muchos bienes e inmuebles, pero nunca dijeron que había una orden de captura y que ligaban el caso a los patrimonios dejados por su padre.

“No tenemos esa información que nos diga qué sucedió, estamos investigando dónde fue”, repitió un aparente y despistado jerarca de la Policía Nacional, al argumentar que no estaba enterado de lo sucedido y que lo calificó de un “rumor”.

Pachecho Justificó que Matta h. “en Honduras, él no tenía orden de captura”, al tiempo que explicó “lo que podría haber ocurrido es que si la tenga, en Colombia, ya que su madre es colombiana y tiene esa nacionalidad”.

“Este es un acto personalísimo de él que tiene algún problema de orden penal o legal de presentarse a las autoridades donde supuestamente se requiere”, justificó Pacheco.

“También a él (Matta h) el MP le ha estado siguiendo un caso de incautación de bienes de hace más o menos año y medio y si a usted le están incautando bienes quiere decir que hay un problema, pero a nivel legal la Secretaria de Seguridad no tiene ningún documento que haya una orden de captura o que le confirme que estaba solicitado en extradición este documento no lo tenemos, no existe en la Secretaría de Seguridad no sé si está en otras instancias judiciales”, repitió.

Al ser consultado si la Policía Nacional pedría información de este caso, respondió: “Recuerde que el expediente lo tiene el MP y son ellos los que están llevando el caso investigativo y serán ellos los que van a determinar la estrategia a seguir con este caso”.

Aunque la Secretaría de Seguridad que el representa y esta integrada en la FUSINA, conjuntamente con el Ministerio Público, el ministro Pacheco, sostuvo que él no sabia nada de este caso.

Pero al insistirle sobre el tema, que decía desconocer, dijo que esto de la entrega de Matta h. “fue aproximadamente un mes que se dio este rumor, pero como le digo a nivel de rumores no hay nada oficial, recuerde que su madre es colombiana y él tenía residencia o nacionalidad colombiana también él viajaba constantemente entre Honduras y Colombia pudo haber sido que eso sucedió”.

Pacheco Tinoco, sostuvo que “por lo menos en la Secretaria de Seguridad tenga información en relación ni a extradición ni a orden de captura”, contra Matta h.

Consultado, sobre otras posibles extradiciones, Pachecho admitio conocer que si existen “alrededor de unas ocho que están pendientes, están trabajando en buscar estas personas y hay unidades especiales tanto del MP y la Policía trabajando en estos casos”.

Se le preguntó sobre quienes eran los solicitados en extradición, el alto jefe policial, dijo que los extraditables, “no son gente desconocidas que ha estado en el mundo de hampa y se desempeñan con un bajo perfil”.

Al respecto, el apoderado de Matta h, Marlon Duarte explicó que “lo que se hizo fue un arreglo de que no se solicitara la extradición y él se presentaría voluntariamente para que respondiera por los requerimientos”.

Según un documento oficial, Ramón Matta declaró ante un juez en los Estados Unidos, el pasado mes de agosto, entre 01 al 18, donde se establece el nombre del juez, su abogado defensor y hasta de su interprete.

En tal sentido, Hondudiario publica parte de la documentación oficial que tuvo acceso donde se indica que la Corte de New York, emitió una orden de captura desde agosto del 2014. Pero no se entiende cómo es que las autoridades del país no se enteraron del requerimiento judicial. Si en los últimos tres años, han sido las autoridades estadounidenses con el beneplácito de los hondureños al más alto nivel, con el apoyo del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que han coordinado todos los casos que se han realizado, es decir más de una decena de extradiciones por el delito de tráfico de drogas y el crimen organizado. Hondudiario.

