Adhesión del Partido Liberal a la Alianza de Oposición “no impedirá triunfo” nacionalista

Tegucigalpa, Honduras.

El designado presidencial, Ricardo Álvarez dijo este jueves que al Partido Nacional (PN) no le preocupa en lo más mínimo la adhesión del Partido Liberal (PL) a la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, ya que son partidos fraccionados que no logran una verdadera unión porque hay grandes diferencias que no han podido solucionar a pocos días de las elecciones.

“Es claro que la necesidad de unirse entre el Partido Liberal y la Alianza de Oposición, es una clara muestra de debilidad, las diferencias andan entre 17 y 25 por ciento, entre el segundo y tercer lugar del Partido Nacional”, dijo inicialmente Álvarez en declaraciones a HRN.

Según Álvarez “la negociación solo confirma que no tienen ninguna posibilidad de triunfo, por el otro lado puedo decirles que se unan o no se una, el Partido Nacional está preparado, fuerte, unido y de otra manera puedo advertir que vamos a ganar con contundencia las elecciones”.

Señaló que “quien toma las decisiones en la Alianza de Oposición, es Manuel Zelaya, y si Salvador Nasralla no se da cuenta de lo que está pasando, podemos advertir lo que hubiese sido un gobierno a donde llega un presidente que no manda porque son otros los que toman las decisiones”.

Considera que todos lo que aspiran a la presidencia tienen buenas intenciones, pero no el conocimiento ni la garra política, para entender cómo es que se manejan estos movimientos a pocos días de las elecciones. Repito nos dan de 24 a 25 puntos de diferencia y que los márgenes van a andar entre 500 y 900 mil votos sobre los otros partidos”.

Agregó que “hay diferencias entre los simpatizantes de Manuel Zelaya y Salvador Nasralla, más la unión del Partido Liberal, donde también hay enormes diferencias con Libertad y Refundación , no hace realmente posible que sea una cuestión congruente, pero esa es una decisión de ellos, nuestra estrategia será la misma, una campaña de altura”.Hondudiario.

