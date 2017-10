La MACCIH debería investigar a la cúpula del Partido Nacional

*** Considera que esta investigación “debería hacerla la MACCIH, porque decir que se lo piden al Ministerio Público (MP), realmente me parece que no corresponde porque ellos son empleados del presidente y no le van fallar”.

Tegucigalpa, Honduras.

El candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dijo este jueves que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) debería investigar al Partido Nacional (PN) por las acusaciones que ha hecho The New York Times.

“No es cualquier pasquín, donde escribe cualquier perico de los palotes, es The New York Times, como quien dice la tienen la última palabra y si ellos mencionan al presidente de la república, a su hermano y a la cúpula nacionalista, deberían ellos someterse a una investigación”, dijo Nasralla en declaraciones a Radio Progreso.

Considera que esta investigación “debería hacerla la MACCIH, porque decir que se lo piden al Ministerio Público (MP), realmente me parece que no corresponde porque ellos son empleados del presidente y no le van fallar”.

Según, Nasralla “existe una lista de personas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encuentran en estado de extradición, me dijeron el nombre de un alcalde, de varios diputados y de ex ministros, pero el gobierno está solicitando a Estados Unidos que le permita mandarle a esa gente después de las elecciones”.Hondudiario.

