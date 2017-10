Nasralla confirma conversaciones para que el Partido Liberal se una a la Alianza

***El presidenciable dijo que no participa en las conversaciones y que no tienen ningún problema en ceder su candidatura.

Tegucigalpa, Honduras.

El candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla, confirmó este jueves conversaciones entre el Partido Liberal (PL) y Libertad y Refundación (Libre) para una posible adhesión. Considera que si le tocara ceder su puesto lo haría porque lo importante es ganar las elecciones.

“Con el Partido Liberal desde el 2014 con el abogado Mauricio Villeda hicimos una alianza con el acuerdo de Toncontín, pero poco a poco se fue retirando porque la cúpula o el lado oscuro de los liberales no le permitió a al abogado Villeda que tenía buenas intenciones de continuar con la Alianza”, dijo inicialmente.

En ese sentido, Nasralla añadió que “después fue invitado Luis Zelaya, cuando se

convirtió en presidente del Partido Liberal, pero el desistió de integrar la Alianza, pero ahora que el tiempo a avanzado y el Partido Liberal mira que nosotros tenemos un 56 por ciento y ellos un 6 por ciento, entonces ven que se tiene que ir dando una alianza”.

Según, Nasralla “hay algunas conversaciones en las que yo no estoy involucrado. Están platicando algunas personas del Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre), solo sé que hay conversaciones, no puedo dar más información porque no conozco, no sé si están avanzados o son solamente indicios, porque la gran parte de los liberales quieren subirse al barco ganador de la Alianza de Oposición”.

Explico que se trata de una alianza a nivel presidencial, en este momento estamos en una coyuntura en que hay que olvidarse de los partidos políticos, los que importa es salvar al país de hambre, pobreza y dictadura, y para eso es secundario el nombre del Partido Liberal, Libre, PAC o PINU, lo necesario es unificar y después cuando seamos gobierno regresar cada quien con su partido”.

Finalmente, dijo que si se llegara a una necesidad de que Nasralla no fuera el candidato de la Alianza de Oposición, Nasralla no tiene ningún problema en ceder, la candidata puede ser Xiomara y si es eso lo que acuerdan los partidos, no tengo ningún problema, lo importante es que la gente en Honduras empiece a comer”.Hondudiario.

