Políticos tienen hasta hoy para apertura de cuentas bancarias

***El proceso tiene el objetivo de cumplir con lo estipulado en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.

Tegucigalpa, Honduras.

El Comisionado de la Unidad de Política Limpia, Kelvin Aguirre, dijo que los candidatos a cargos de elección popular tienen hasta la medianoche de este día para que notifiquen la apertura de cuentas bancarias ante la Unidad de Política Limpia.

“Los políticos pueden presentar sus informes de manera presencial o a través de correos electrónicos y podrán hacerlo hasta la medianoche”, apuntó.

Agregó “hay más de 1, 121 candidatos a aspirantes a elección popular se han aproximado a los bancos a abrir sus cuentas amparándose en la reciente resolución de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)”.

Indicó “es importante mencionar que no todos los candidatos están obligados a participar, porque los que no van a gastar dinero no están en obligación de aperturar una cuenta bancaria”.

“Especificamos que este plazo es para los que estaban haciendo propaganda electoral y no habían acreditado su cuenta bancaria o su responsable financiero, es decir los que no lo hicieron y continúan en propaganda serán sancionados”, indicó.hondudiario.

