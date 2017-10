 Hondureños prefieren enfrentar justicia de EE.UU “por falta de institucionalidad”

***Los hondureños vinculados al narcotráfico temen a perder su vida y falta de debido procesos, por eso se entregan a la justicia extranjera.

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Eduardo Facussé, dijo que la falta de garantías judiciales y de institucionalidad en el país es una de las grandes razones por las que los hondureños prefieren enfrentar la justicia de Estados Unidos (EE.UU).

“La realidad es que es bastante preocupante lo que está sucediendo en nuestro país que desafortunadamente se tiene que vincular este tipo de situaciones ahí en nuestras fronteras, en otros países donde la justicia relevante está actuando a instancias de estos delincuentes que han estado cercenando la economía de nuestro país”, dijo inicialmente el empresario.

En ese sentido, Facussé dijo que esta situación es lamentable “porque cuando no existe institucionalidad en un país que no existe tampoco esa posibilidad en un juicio que se haga correctamente en Honduras, las cosas no andan bien y eso realmente es preocupante, que hayan salido publicaciones en el New York Times, un ente de alta credibilidad periodístico a nivel mundial y que hayan tratado de tapar el sol con un dedo realmente que deja mucho que desear de nuestras autoridades aquí”.

Considera que los involucrados “deberían de dar la cara realmente y ver de que las cosas no son así como las están mencionando en ese periódico o si es cierto que acepten su culpabilidad pero que no quieran anteponer cosas que no son verdaderas. Cuando la justicia falla los hondureños adolecemos de ese tipo de situaciones, entonces son otros países, otros entes, otros tribunales los que tienen que actuar por nosotros, algo malo está pasando aquí en Honduras”.

Sobre la entrega de Hondureños a la justicia de EE.UU dijo “ellos han de saber cuáles son sus asuntos yo no puedo hablar por ellos, pero la realidad es de que cuando van y se entregan voluntariamente para negociar una menor pena es por algún tipo de temor por algún miedo y eso se está dando a entender de que aquí en Honduras las cosas no se están manejando adecuadamente”.Hondudiario.

