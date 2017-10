“No permitiré más atropellos”: Elvin Santos

***Hace dos semanas aparecía como suplente Juan Carlos Barrientos, sin embargo hasta el momento se desconoce la identificación del nuevo candidato vicario.

Tegucigalpa, Honduras

El candidato a diputado por el Partido Liberal (PL), Elvin Santos, dijo estar molesto por el candidato suplente que le nombró el presidenciable de ese instituto político Luis Zelaya “no permitiré más atropellos”, advirtió.

“Ya estoy cansado de que desplacen a gente que no deberían y que coloquen gente que no deberían colocar, gente que no tiene militancia y ningún mérito político, que sólo por intereses personales lo estén haciendo”, destacó.

Santos, indicó que “existen estatutos del partido, una Ley Electoral y en todo caso si es posible acudiré hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se respete el derecho de las personas”.

“Creo que todo era subsanable y la intención y la voluntad del candidato de buscar la unidad del partido, pero no se dio así, las elecciones están a la vuelta de la esquina”, añadió.

El funcionario, resaltó que “unidos todos, lograremos abrazarnos en un solo propósito, pero lo que están tratando es hacerme la vida imposible, cuando lo que estoy tratando de hacer es servirle a mi país”.

Finalmente, el candidato a diputado comentó que “la población hondureña necesita de un Partido Liberal fuerte, fortalecido, protagónico”. Hondudiario.

