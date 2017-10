HULK. Hoy sí, papa, el niñito de la Humuya anda “enojayo”. El muchachito llegó al búnker de Erick, el lempireño, como Hulk, a amenazar que si no le dejan a su suplente –su abogado personal- le declarará la guerra al TSE, al Central Ejecutivo, al Estado Islámico y hasta a Corea del Norte… ¡Vaya, jodido!…

CHARLIE. Ya basta. No aguanto más. He soportado que me hagan lo que quieran, pero ya no, dijo el niño consentido de la Humuya… ¡Vaya, jodido!… El hombre anda bravo porque dice que se reventaron a liberales de abolengo, solo para poner “a un tal Charlie”. Ajá, ¿y si la renuncia fue irrevocable?

PINCHE. Pobres liberales. Matándose por una pinche diputación suplente. En lo que vinieron a quedar. Están viendo el aguacero y no se arrodillan. Como si la novia estuviera para tafetanes… Qué les cuesta sentarse a platicar y arreglar esos desmadres en una mesa.

MARCHA. Pero en el Central Ejecutivo nadie les saca de la cabeza que esa rabieta del niñito de la Humuya fue para “boicotear” la marcha de su partido de ayer para exigir la depuración del censo. Qué casualidad, dijo un chusco muy cercano a Maviber, que “Hulk” fue a armar bochinches al TSE el mero día de la marcha… Será posible… No hallan qué inventar.

TRUMP. En esas redes han agarrado de guasa la comparación de Nasralla con Donald Trump que hizo el olanchano. Se ignora si lo hizo porque no conoce el historial de Trump o solo por fregar a su candidato. Parece que MZR ya está cansado –y maleado- de estarle sacando las castañas del fuego por tantas metidas de patas.

COLAS. Ya se cerró el plazo para la apertura de cuentas de los candidatos a la guayaba y a las guayabitas. Seguramente en los bancos habrá colas interminables para depositarles. Cómo no, chon… Les van a ir a depositar, pero para que compren un lazo, por papos…

OCHO. Parece que a Raselito le quieren amargar su Navidad. En los recintos de la diosa Temis ya nombraron al juez con jurisdicción nacional para el juicio contra los excomisionados de la Conatel, encabezados por él, por el caso del Canal Ocho. El hombre asegura que es una cachurecada. A ver si su amigo Mel saca la cara por él… A ver, dijo el cieguito.

GIRA. De Tegucigalpa voló a Chile, de Chile a Perú y de Perú a Ecuador, todo en menos de cuatro días. Ajá, y si no tuviera el “air force one” catracho, una gira como esa duraría más de una semana. Pero, aun así, si SN o LZ ganan, juran que venderán el avioncito.

CUMPLIDA. Dicho y hecho. El centro penal “jampedrano” ha quedado como salón de baile a partir de ayer, así es que, misión cumplida. El hombre había prometido que así sería antes del 15 de octubre. A ver qué más hallan esta vez en los módulos cuando empiecen a escarbar.

