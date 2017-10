Extraditables también tiene que pagar una pena en Honduras

*** Castellanos indicó que de no aplicarse ley habría impunidad y eso no procede en un Estado de derecho debe de investigarse todo.

Tegucigalpa, Honduras.

La ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, dijo que quienes están extraditados en Estados Unidos purgando penas por narcotráfico también deben de pagar en Honduras.

Agregó que” los extraditables están pagando su delito por lavado de activos y narcotráfico pero no por los crímenes que han cometido en el país, y en algunos casos los delitos rondan los 70 y es otra cuenta que tienen que pagar en el país.

“De no aplicarse la ley habría impunidad y eso no procede en un Estado de derecho, y en relación a la denuncia del diario The New York Time debe de investigarse toda denuncia debe ser investigada”, indicó.

Señaló “hasta el momento han existido resultados importante en los delitos de alto impacto y se espera el mismo más efectos en los delitos comunes que aquejan a la población hondureña como ser la extorsión, el robo, secuestro entre otros”.hondudiario.

