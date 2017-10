En el próximo gobierno vamos echar a andar las Zonas Especiales de Empleo

***Ya encontramos la manera de poner 8,000 millones de lempiras por año en las manos de los productores. Cada valle de Yoro tiene potencial para atraer Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico y Si nos dan estos cuatro años de oportunidad vamos a dejar un país con niveles de seguridad de primer mundo.

Tegucigalpa, Honduras.

Miles de yoreños se concentraron este domingo en los municipios de Olanchito y Yoro, y recibieron con gran entusiasmo al candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, quien les dijo que si le dan la oportunidad de ser presidente los próximos cuatro años se generará empleo masivo en el departamento de Yoro.

En Yoro, el presidenciable les dijo “hermanas y hermanos, en el próximo gobierno se va a masificar el empleo y el tema del empleo pasa por el programa Honduras 20/20″, y también dijo que se debe “echar a andar las Zonas Especiales de Empleo”.

El candidato les dijo a los lugareños que ellos tienen mucho potencial en el agro y pueden a llegar a ser un centro muy importante de desarrollo con Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), de las cuales después de mucho estudio ya se tiene establecido el modelo y la legislación.

“Ya tenemos la legislación para implementar las ZEDES, y yo les digo hoy a ustedes; cada valle del departamento de Yoro tiene un enorme potencial para atraer Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico”.

En el mismo tema Hernández, anunció que la próxima semana estarían llegando al país varias empresas de orden mundial, mismas que estarían compitiendo para venir a invertir a Honduras y generar empleo.

“Mis amigos y amigas vamos a masificar el empleo en Honduras y no nos vamos a quedar sólo en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, porque aquí en este valle hermoso de Olanchito en el departamento de Yoro hay mucho potencial para atraer las grandes inversiones y generar empleo masivo”.

Hernández, dijo que comprende que todavía falta por hacer mucho en el país, pero que “ya sentamos las bases, estamos construyendo sistemas de riego en el departamento de Yoro, y ustedes tendrán el mayor número de manzanas de territorio irrigadas que cualquier otro departamento de Honduras”.

Seguidamente el presidenciable anunció que se continuará con una importante inversión en infraestructura porque las conexiones son vitales para el desarrollo y poner en marcha el despegue del agro, además les dijo que se pondrá una importante cantidad de dinero para el financiamiento de los productores.

Prosiguió: “ya estamos en un 70 por ciento de un gran sistema carretero y el otro 30, aquí como que me llamo Juan Orlando va a pasar por Yoro, lo vamos hacer en los próximos cuatro años”.

Destacó además que la construcción del sistema carretero está en un 70 por ciento, pero que en un nuevo periodo de gobierno se logrará el porcentaje restante.

“Continuaremos con toda la infraestructura que estamos construyendo, las carreteras, las conexiones con los puertos del Atlántico y del Pacífico, pero además viene algo muy importante para los productores en el campo, es el nuevo sistema de financiamiento que estamos construyendo”.

“Presten atención, el próximo miércoles voy a estar en Panamá con un grupo de productores del campo, microempresarios, cooperativistas y un grupo de empresarios líderes del turismo, y generar inversión porque ya encontramos la manera de poner 8,000 millones de lempiras por año en las manos de los productores”.

Hernández, destacó que potenciar el agro es muy importante porque Honduras debe producir su comida “si algo vamos a dejar sentado es que somos un pueblo que va a producir los alimentos que consume y no vamos a depender de nadie más, porque eso se llama seguridad de la comida de la gente”.

Les explicó que “hoy vengo a decirles con la frente en alto, empezamos a hacer lo que teníamos que hacer y ahora para terminar de complementar todas esas carreteras hacia las zonas productivas, para terminar de conectar el país hacia lugares con mayor potencial y que salgamos con las cargas por el puerto de Trujillo, por el puerto de Cortés que está en expansión, por el puerto en San Lorenzo”.

En seguridad se continuará haciendo lo que se tenga que hacer

Por otra parte, en el tema de seguridad el máximo líder del Partido Nacional, recordó que no hay que olvidar que los hondureños han pasado tiempos muy difíciles viniendo de ser el país más violento del mundo, no obstante se está en la ruta correcta y hay grandes avances.

“Nos heredaron un país dividido muy complicado, con pleitos entre los hondureños y con una imagen muy difícil en el exterior, la inseguridad campante por toda la nación, pero dijimos que los problemas son para enfrentarlos, por eso Hoy les repito que de Juan Orlando Hernández ya ustedes saben lo que pueden esperar”.

“Hemos decidido que si nos dan estos cuatro años de oportunidad vamos a dejar un país con niveles de seguridad de primer mundo, porque vamos a ser un país respetado, en orden, un país donde usted va a saber que sus hijos salen de su casa y van a caminar tranquilamente por las calles como siempre tuvo que haber sido”.

“De mi parte siempre esperen claridad contundencia y trabajo porque si algo me gusta es decirle a mi pueblo que siento pasión por lo que hago, si me mandan de presidente otra vez, me sentiré orgulloso de representar a un pueblo trabajador y noble como mi pueblo hondureño, conozco mi país y se lo que hay que hacer” remarcó Hernández.

Al terminar su especial mensaje para los entusiastas nacionalistas reunidos el candidato les invitó a no confiarse y seguir trabajando para que el próximo 26 de noviembre Yoro se pinte de azul y se ganen las elecciones de forma contundente en las urnas.hondudiario.

