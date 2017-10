Las elecciones son como el naipe, cada uno se mata por su propia mano

***En ese sentido, Oliva explicó que “las elecciones no son más que un proceso donde los hondureños de manera pacífica, depositamos nuestras voluntades respetando la voluntad de los demás, esto no es para pelear, esto es para que cada quien de manera libre, por eso el voto es libre, es secreto y ahí en la urna, cada quien con un papelito en la mano, con una papeleta en la mano dibuja el país que quiere; esto es como el naipe, cada quien se mata con su propia mano”.

Tegucigalpa, Honduras.

El candidato a diputado por Choluteca y presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, visitó la comunidad de Pavana, Choluteca, donde ante una multitud, recordó que las elecciones son como el naipe donde cada uno se mata por su propia mano y en ese sentido, cuando se ejerce el sufragio con un lápiz y una papeleta cada uno dibuja el país que desea.

Recomendó que hay que escuchar y ver cómo se solucionan las cosas, “cuando me eligieron presidente del Congreso Nacional, se acuerdan ustedes el relajo que se armó, uno me arrebató el micrófono de la mano, lo quebró y agarró y quebró la campana, era un desastre aquello, no podíamos empezar la sesión porque la gente quería pelear y les dije yo si somos diputados, si somos hondureños, por qué vamos a confrontarnos”.

“Pues un día mi buen amigo Manuel Zelaya Rosales, se tomó el Congreso con una gente que metió y lo llamé yo por teléfono y le dije: presidente Zelaya ya hizo su protesta, ya puede retirar a sus amigos para que iniciemos la sesión y él me contestó: si yo saco esta gente, esta gente me mata a mí, entonces que va a pasar presidente, se van a quedar aquí hasta que ellos quieran, yo sabía que andaba mochilas con Coca-Cola, con burras, con pan dulce, previendo que esto va para largo”, describió.

Añadió que entonces le volvió a pedir al exmandatario; “presidente Zelaya dígale a la gente que se salga, no, no yo no puedo hacer eso, dígales usted, bueno entonces yo le voy a decir a usted, le quedan 10 minutos para abandonar esto, según el artículo 201 constitucional que dice que las instalaciones del Congreso son inviolables”, a lo que el exgobernante respondió “bueno si quiere sacarme, sáqueme”.

“Lo voy a sacar, le dije, me va a gasear me dijo, lo voy a gasear le dije y lo saqué y después le dije, quiere que sigamos peleando, no me dijo platiquemos, vamos a comer juntos y ahora almuerzo una vez por semana con él, ahora platicamos, hemos solucionado, hemos construido juntos en el Congreso Nacional”, acotó.

Refirió que la semana pasada, el actual alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, sacó cuatro páginas pagadas en un diario de circulación nacional donde agradeció al presidente Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva por todas las obras que han hecho en ese municipio, “un caballero el hombre y hemos trabajado en proyectos juntos porque aquí el que decide es el pueblo en las urnas”.

En ese sentido, explicó que “las elecciones no son más que un proceso donde los hondureños de manera pacífica, depositamos nuestras voluntades respetando la voluntad de los demás, esto no es para pelear, esto es para que cada quien de manera libre, por eso el voto es libre, es secreto y ahí en la urna, cada quien con un papelito en la mano, con una papeleta en la mano dibuja el país que quiere; esto es como el naipe, cada quien se mata con su propia mano”.

Añadió que esa es la esencia de la democracia, que unos pensamos de una manera y otros piensan de otra, pero quien decide es la mayoría, pero esa mayoría lo único que gana es la responsabilidad de trabajar para todos. “Yo hoy ando con la camisa de mi partido, pero el 27 de enero me pongo la camisa de la H, de la selección, para trabajar por todos los hondureños”, acotó.

Reiteró que cuando su partido lleva beneficios lo hace buscando el bien común, la dignidad de la persona, la solidaridad con los que menos tienen y la subsidiaridad “porque hay unos que están jodidos, pero hay otros que están rejodidos y hay que pensar por los que están más rejodidos”.

Reiteró que gracias a la iniciativa de una diputada infantil representante se aprobó en el Congreso Nacional la Ley del Uniforme Única, ya que consideró que ante la ley todos somos iguales y el Estado está en la obligación de brindar la vestimenta escolar a los niños de los centros educativos públicos del país y es así como a finales de noviembre, 30 mil niños en Choluteca habrán recibido un kit de uniformes con dos camisas y dos pantalones para los varones y dos camisas y dos faldas para las niñas y todos adicionalmente tendrán una vestimenta para practicar deportes que se entregan sin ningún tipo de distingo social, religioso o político.

Recalcó que hay que ser solidarios con los que menos tienen y en ese sentido, de cinco mil bonos del programa Vida Mejor, ahora ese beneficio lo reciben 20 mil mujeres y faltan otras 50 mil. También, anunció que el próximo año se construirá en Choluteca el proyecto Ciudad Mujer para atender a las féminas víctimas de la violencia doméstica y el maltrato intrafamiliar.

“Yo no soy gobernante, yo soy servidor público, mi jefe son ustedes y tienen todo el derecho a reclamarme y por qué se enoja la gente algunas veces, porque le han mentido tanto, pero hemos recuperado alguna de esa credibilidad y hoy tenemos obras magnificentes”, aseguró Oliva quien recordó que después de ser electo presidente del Congreso, lo que hizo es pedirle una cita al alcalde Quintín Soriano y su cuerpo de regidores a quienes le dijo que le iba a ayudar a Choluteca y en todo el departamento ningún jefe edilicio puede decir que no se le ha ayudado.

Oliva también destacó que en una reunión de ministros de Seguridad de Latinoamérica celebrada en San Pedro Sula, éstos hicieron un reconocimiento a la dramática reducción en los índices de violencia en esa ciudad que fue considerada como la más violenta del mundo y ahora ha bajado 50 puntos por lo que vinieron a ver qué es lo que se está haciendo para ese logro. Resaltó también el cierre del centro penal sampedrano que se había convertido en una universidad del crimen.

Oliva pidió no transmitir agresividad y enojo a los niños y por eso se debe tomar el próximo 26 de noviembre como una oportunidad para expresar la voluntad y respetar la de las demás.

Demandó ir a votar a las elecciones generales independientemente de su preferencia política, aunque a él le gustaría que todos los votos fueran para su partido; para Juan Orlando Hernández como presidente, Saúl Juárez como alcalde de Choluteca y por los nueve aspirantes a diputados.

Refirió que si las elecciones generales hubiesen sido ayer, Juan Orlando Hernández las hubiera ganado contundentemente, pero las elecciones son hasta el próximo 26 de noviembre y esas se ganan hasta que se ganan.

En la actividad celebrada en el centro de educación básica de Pavana, participaron el candidato nacionalista a alcalde de Choluteca, Saúl Juárez y las aspirantes a diputadas suplentes Brenda Pineda y Marisol Carranza.

Concentración en Tierra Blanca, Namasigue

Oliva reiteró también en su visita este domingo a la colonia 7 de Mayo de la aldea de Tierra Blanca del municipio de Namasigue, que la solidaridad es la filosofía del Partido Nacional, por eso se crearon proyectos solidarios para ayudar a las personas que más lo necesitan.

“Fíjense en los liberales; vienen a pedirles que crucen el voto y cuando están allá se oponen a todo lo que el Partido Nacional quiere hacer en el Congreso Nacional y ¿de qué nos sirve?, de nada y por eso hay que batearlos porque no tienen ni siquiera coherencia y ni siquiera dicen lo mismo sino que cambian de discurso a cada rato”, prosiguió.

“Y se acuerdan como le decía un dirigente de la oposición, uno que dice que es el señor de la televisión, a los que recibían el Bono Vida Mejor, les dijo que eran sanguijuelas que se entregaban por una bolsa solidaria y el discurso de ellos ahora es que van a duplicar el Bono Vida Mejor y que van a dar más bolsas solidarias y que cómo van a quitar los programas sociales si ellos son más apegados al pueblo”, cuestionó Oliva en una multitudinaria concentración.

“Y por qué no los pusieron cuando mandaron ellos, y qué dice San Pablo, dice la fe sin obras no vale de nada, y de qué sirve que vengan a echarse discursos de que esto es bueno y que lo otro y por qué se oponen a los proyectos que aprobamos en el Congreso Nacional”.

Anunció que habló con el director de la Cuenta del Desafío del Milenio, Marco Bográn, quien le comunicó que pronto se comenzará a llegar la maquinaria que va a hacer el plantel para la reconstrucción de la carretera entre Choluteca y Guasaule.

Destacó que en Tierra Blanca 160 madres solteras reciben el Bono Vida Mejor con la única condición de mandar a sus hijos a la escuela y llevarlos a chequeos médicos en el centro de salud, sin preguntarles de que color son y en todo el municipio de Namasigue lo reciben mil 999 mujeres y el departamento de Choluteca son casi 20 mil con una inversión de 200 millones de lempiras anuales.

Oliva criticó a quienes cuestionan la entrega de esos beneficios, así como los uniformes escolares, arguyendo que eso es populismo, por lo que se preguntó por qué no lo hicieron ellos.

Por otro lado, manifestó que las industrias deben contribuir también con las comunidades donde operan pues “no puede haber empresas prósperas rodeadas de pobreza, hay que ser solidarios y esa es la filosofía que el presidente Juan Orlando Hernández ha imprimido en el Partido Nacional, ayudar a los que menos tienen y más necesitan”.

“Por eso tenemos que ganar de manera contundente, miren por ahí andan unos ofendiendo, peleando, no les hagan caso, cómo no van a estar enojados, ustedes creen que no se sienten preocupados de ver tanta gente aquí, se ponen nerviosos, y como dicen los chavos, se purgan, no les paremos bola, nosotros hagamos lo que tengamos que hacer”, recomendó.

Señaló que el próximo 26 de noviembre, hay que atiborrar las urnas con votos cachurecos tal como sucedió en las elecciones internas en esa comunidad porque como dice Juan Orlando Hernández en una sencilla frase, “el cambio ya empezó y debe continuar”.

“Esos creen que, con cancioncitas, no poniendo mano fuerte, no atacando la narcoactividad, al crimen organizado, si esto no es de medias tintas, somos o no somos”, acotó.

Recalcó que vale más cachureco conocido que otro de otro partido que dice que es bueno por eso pidió votar por Juan Orlando Hernández para presidente, Jairo Zelaya para alcalde de Namasigue y por todos los candidatos a diputados por Choluteca.

“Este país lo menos que necesita es que nos peleemos entre nosotros, respetemos las ideas de los demás y que hablen las urnas, vamos a ganar las elecciones, vamos a las urnas con alegría, con entusiasmo, vamos juntos a construir la tercera gran victoria del Partido Nacional de Honduras, victoria que vamos a construir como hemos construido otras, lo vamos a hacer juntos porque juntos podemos, claro que podemos”, puntualizó.

En la concentración participaron además los candidatos a diputados Francis Argeñal, Clara Laínez, Emérita Bardales, Melitza Hernández y la suplente de Carlos Ledezma, Yolibeth Mendieta, así como el aspirante a alcalde de Namasigue, Jairo Javier Zelaya.hondudiario

