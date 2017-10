Como evitar manchas en el rostro

***Para tener una piel linda y libre de manchas no necesitas gastar mucho dinero en cremas y tratamientos, ya que la naturaleza también ofrece productos con los que podrás lucir un rostro bello y saludable.

Jugo de limón

Exprime medio limón en un recipiente. Antes de irte a dormir, aplica directamente en las áreas donde veas las manchas y enjuaga en las mañanas con agua fría. No te expongas al Sol mientras estés usando limón ya que puede manchar más la piel.

La cebolla

El jugo de la cebolla es sumamente útil para eliminar las manchas de la piel. Licúa una cebolla morada pequeña, luego empapa un algodón y aplícalo en las manchas. Déjalo por 10 minutos y lava la cara con agua fría. Al principio puede provocar un leve ardor.

Vinagre de manzana

Debido a que tiene PH ácido, es excelente para cerrar los poros y lograr una piel lisa y brillante. Empapa un algodón con vinagre de manzana y aplícalo sobre las manchas. Deja actuar por 20 minutos y lava la cara con agua fría.

Los secretos de la leche

Por algo lo usaba Cleopatra. La leche contiene ácido láctico, que arrastra las células muertas de la superficie de la piel, dejándola limpia y renovada. Toma un algodón, mójalo en leche y aplícatelo en las zonas de las manchas. Déjalo actuar toda la noche, al día siguiente enjuaga.

Yogurt

El yogur limpia, desinfecta, suaviza la piel, también favorece la regeneración y mantiene la humedad ideal. Lava tu cara, sécala cuidadosamente y reparte el yogur por el rostro con los dedos o un pincel. Deja unos 15 o 20 minutos antes de retirarlo con agua tibia.

El pepino

El pepino contiene vitamina E y aceites naturales que son excelentes para el cuidado de la piel. Pela y parte el pepino, quítale las semillas y procésalo en la licuadora hasta formar una pasta. Aplícala en la cara por 20 minutos y tu piel quedará como nueva.

Aloe vera o sábila

Aplica la gelatina de la sábila en las zonas de tu piel que se encuentren manchadas y deja que actúe durante 30 minutos. Antes remoja la sábila de la noche a la mañana y desecha esa agua. Tu rostro quedará hidratado.

El tomate

El jugo de tomate contiene vitamina A y C, y proteínas, además del licopeno que contrarresta la acción de los radicales libres. Mezcla una cucharada de jugo de limón con una cucharada de jugo de tomate y aplicálo con un algodón.

Los especialistas recomiendan que para evitar la aparición de manchas en la piel, lo mejor será usar siempre protector solar y no tomar Sol entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, horas de fuerte radiación. Además, aconsejan no fumar e incluir alimentos con vitaminas A, C y E, que son clave para lucir una tez uniforme y hermosa. AmericaTv/Hondudiario

