Como prevenir la caída del cabello

Evita exponer tu cabello de forma excesiva a la luz solar.Evita las herramientas térmicas para peinar del cabello, ya que lo dañan y pueden originar puntas abiertas, lo que lleva a que se quiebre. Duerme con el cabello trenzado en lugar de mantenerlo suelto. No lo halarás tanto cuando te sacudas y des la vuelta mientras duermas.Prefiere el acondicionador y el champú suave por encima de cualquier otro tipo; es más suave en el cabello y dará como resultado una mejor condición general. Igualmente, evita los jabones fuertes, especialmente los que contienen desodorante, ya que dañan el cuero cabelludo.Evita los geles para peinados y otros productos similares, ya que estos suelen acelerar la caída del cabello, que se quiebre y el desgaste diario.Las enfermedades y tomar antibióticos pueden dar como resultado la caída del cabello, por lo que mantenerte en una buena condición física te permitirá contrarrestar el efecto que estos tengan en tu cabello.

Los seres humanos perdemos de 100 a 200 cabellos a diario. Muchos de los cabellos en realidad no se caen hasta que tomas una ducha, un baño, etc. No debes preocuparte por la caída del cabello a menos que veas parches de calvicie en tu cabeza.La enfermedad celíaca puede causar la caída del cabello; habla con el médico si esto te preocupa.Si has estado embarazada, no sientas pánico si presentas alopecia postparto. La caída del cabello como consecuencia del embarazo puede ser aterradora, pero es un resultado natural de los cambios hormonales provocados por el embarazo que cambiaron la calidad e incluso el grosor del cabello.La caída del cabello es un signo de que los niveles hormonales vuelven a la normalidad otra vez.El cabello perdido debido a la alopecia postparto generalmente vuelve a crecer dentro de unos meses.