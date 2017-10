“Un partido divido no le sirve a nadie”, le recuerda Mauricio Oliva a la oposición

*** No obstante, destacó que la ventaja de su partido, es que tiene una buena dirigencia, se ha organizado de forma tal que el primer análisis que se hizo de los resultados electorales, en enero de 2014, se determinó qué se hizo mal y que se hizo bien y lo que hay que potenciar.

Tegucigalpa, Honduras.

El candidato a diputado nacionalista por Choluteca y actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dijo que el Partido Nacional es el más organizado, fuerte y pujante del país, al tiempo que recordó a la oposición que como dice la Biblia, una casa dividida no prospera y un partido divido no le sirve a nadie.

Apuntó que la fiesta cívica que se va a vivir el 26 de noviembre próximo, es que cada hondureño tenga oportunidad de escoger a sus autoridades en paz, en tranquilidad y respetando las ideas de los demás.

“Cada vez que voy a estas reuniones excepcionales, me explico por qué otros andan nerviosos por ahí, insultando, nos dicen narcotraficantes, ladrones y uno hasta nos sacó en la televisión en directo y a todo color, pero para pelear se necesitan dos, hay que ser inteligentes, tranquilos, tómense un vasito con agua y ya estuvo”, recomendó.

Añadió que “lo importante es ir a depositar la voluntad en las urnas y “como le digo yo a los chavos que se han inventado el cuentecito donde dicen perdimos, pero tuvimos mayor posesión del balón, pero lo perdieron; en el fútbol lo que vale son los goles y en política lo que vale son votos”.

No obstante, destacó que la ventaja de su partido, es que tiene una buena dirigencia, se ha organizado de forma tal que el primer análisis que se hizo de los resultados electorales, en enero de 2014, se determinó qué se hizo mal y que se hizo bien y lo que hay que potenciar.

“Y dijimos vamos a organizar el partido de forma tal que los candidatos van hacer la cerecita del partido y es lo último que vamos a escoger porque habrá un partido más fuerte, más organizado, tan pujante que va a potenciar a cualquier candidato”, afirmó.

Cuestionó que el viernes “estaba un partido político protestando en el Tribunal Supremo Electoral y eran dos cosas; uno protestaba porque le habían quitado el suplente que él quería y el otro protestaba porque dijo que había que anular todos los traslados y las actualizaciones domiciliarias y estuve platicando con un alto dirigente político de otro partido de aquí de Choluteca y le dije: mira ahí andan unos amigos tuyos que se tomaron el Registro Nacional de las Personas y por mi parte te lo podés tomar hasta el 26 de noviembre porque yo ya hice mis traslados, ya días el partido está organizado, cada día que lo tengas cerrado ahí con pistola en mano, es un día que perdés de cedular a uno de los tuyos; yo ya no lo necesito porque trabajamos”.

En otras palabras, no hicieron la tarea, esos están como en línea en curva que todos sacaron 40 por ciento y tiene que ser 100 por ciento. “Ahora se dieron cuenta que perdieron el tiempo peleando entre ellos porque le voy a decir otra cosa, no lo digo yo, lo dice la Biblia, casa dividida no próspera y un partido dividido no le sirve a nadie sólo el Partido Nacional le puede dar la coherencia a este país, la paz, la tranquilidad el progreso, el crecimiento económico”, acotó.

Resaltó que por primera vez en la historia el país tendrá un crecimiento del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto, algo que nunca se había logrado. “Tenemos la economía tranquila en un año electoral, nunca se había hecho eso, pero como le decía hoy a los amigos, vean mi camisa azul, pero ésta me la quito el 27 de noviembre y me pongo la de la H de Honduras y empiezo a trabajar por el país, por Choluteca y a trabajar para cada uno de los hondureños; somos hermanos, este pueblo ha sufrido mucho y ya no necesita confrontaciones, lo que necesita es trabajo respeto entre nosotros y así vamos a lograr grandes cosas para el país”, subrayó.

Pidió que “hay que tener fe y confiar en Dios y hacer del próximo 26 de noviembre es una fiesta cívica e ir a las urnas con alegría, con entusiasmo y con la confianza en Dios que nos va a dar la enorme responsabilidad de conducir al país cuatro años más, Juan Orlando Hernández será el presidente; Saúl Juárez será el alcalde. Vamos a tener mayoría de diputados en el Congreso Nacional”.

“Y allá hasta Celaque dónde está llegando el presidente Hernández le quiero mandar un mensaje de amigos, de compañero nacionalista, recordarle que me llamo Mauricio Oliva, que vengo de Choluteca, del sur encantado, de la joya de la corona del nacionalismo y de la manera más respetuosa, pero también exigente le pedimos que nos conduzca a la tercera gran victoria del Partido Nacional de Honduras y esa victoria la vamos a construir como las anteriores, las vamos a construir juntos”.

En la actividad política participaron el candidato a alcalde por Choluteca, Saúl Juárez y los aspirantes a diputados propietarios Melitza Hernández y Clara Laínez y los candidatos a diputados suplentes Yolibeth Mendieta y Edgardo Loucell.Hondudiario.

