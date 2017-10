Luis Zelaya le pide a Ebal Díaz que “no esconda” lista de extraditables

***En ese sentido, el presidenciable añadió “pues exijo y todos los medios debemos exigirlo, porque ese listado debe conocerse y se debe proceder con esas extradiciones”.

Tegucigalpa, Honduras.

El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Luis Orlando Zelaya, dijo que el ministro coordinador del gobierno, Ebal Díaz debe entregar la lista de hondureños pedidos en extradición por la justicia de Estados Unidos (EE.UU).

“Me informan que Ebal Díaz, funcionario de este gobierno aceptó que hay un listado de extraditables”, dijo inicialmente Zelaya en declaraciones a Radio América.

En ese sentido, el presidenciable añadió “pues exijo y todos los medios debemos exigirlo, porque ese listado debe conocerse y se debe proceder con esas extradiciones”.

Considera que esas extradiciones no deben “demorarse ni un día más. Juan Orlando es el líder y sabemos que el Partido Nacional tiene una línea vertical directa, allí no se mueve ni una hoja, si Juan Orlando no da una orden”.

Finalmente, considera que la turba que llegó en buses para amedrentarlo “obviamente obedece a órdenes de Juan Orlando, vamos a seguir valientemente y no vamos a callar nada, ni a intimidarnos”.Hondudiario.

