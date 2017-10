Partido Liberal y la Alianza Opositora se unen para evitar fraude electoral

*** Los principales dirigentes de la Alianza opositora contra la dictadura, Salvador Nasralla y Manuel Zelaya (LIBRE) , firmaron junto a Luis Zelaya del partido Liberal, el acuerdo político.

Tegucigalpa, Honduras

El Partido Liberal representado por el candidato presidencial Luis Zelaya y los integrantes de la Alianza Opositora, el candidato presidencial Salvador Nasralla y el coordinador del partido Libre, Manuel Zelaya, firmaron aquí un acuerdo denominado “en defensa de la transparencia del proceso electoral como garantía de la Democracia”.

El acuerdo que es refrendado por los líderes de ambas organizaciones políticas, coinciden en que la candidatura presidencial del nacionalista y actual presidente Juan Orlando Hernández es ilegal, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya no es garantía para coordinar el proceso eleccionario y que no aceptarán los procedimientos del sistema de transmisión y divulgación de resultados electores.

Asimismo, agregan que no aceptarán que a los partidos pequeños que no tienen estructuras a nivel nacional, no se les entreguen credenciales, que se realice una auditoria técnica y los cruces del censo electoral y que el escrutinio y registro de las actas dentro del TSE se realice con la presencia de los delegados de estos dos grupos electorales.

Resumen que al final del cierre de las elecciones, en las mesas electorales, los votos sobrantes sean destruidos y por último ambas organizaciones se retiran del Consejo Consultivo Electoral porque lo consideran un organismo fracasado al estar integrados partidos sin legitimidad y que hacen mayoría para tomar decisiones en favor del partido en el poder.

En tal sentido, ambas organizaciones políticas se integran en una comisión para darle cumplimiento a este acuerdo.

Por otro lado, el presidenciable de la Alianza, exhortó a los nacionalistas a cambiar de candidato presidencial, considerando que Hernández Alvarado, esta violentando la constitución de la República y es ilegal. hondudiario

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...