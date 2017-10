“Tengo pruebas que Salvador Nasralla es un misógino”: Marlene Alvarenga

***Según Alvarenga es una persona totalmente mentirosa, y que psicológicamente está mal porque no cree en la capacidad que tienen las mujeres.

Tegucigalpa, Honduras.

La candidata presidencial del Partido Anticorrupción (PAC), Marlene Alvarenga, dijo que tiene pruebas que de que el candidato a la presidencial Salvador Nasralla es misógino.

Agregó” quiero desmentir a la loca o la señora Nasralla, porque una vez más le miente al pueblo hondureño diciendo que no le falta el respeto a la mujer”.

“Tengo las pruebas y lo he denuncia muchas veces a través de los medios de comunicación y ante el Ministerio Público (MP), que me ha faltado el respeto y no solo a mí también en contra de otras diputadas, señaló.

“Soy una mujer de una sola palabra y sostengo que Salvador Nasralla es un “un misógino”, un hombre que discrimina a la mujer y que la ve como un objeto lastimosamente”, manifestó.

Indicó “él miente constantemente ante los medios de comunicación para tratar de cambiar la imagen de el ante la mujer, porque sabe que las mujeres son las van a decidir en las próximas elecciones”.hondudiario.

