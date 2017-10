Crisis del 2009 fue un acuerdo del PN y algunos liberales para evitar que yo fuera presidente  

***Según Santos, los políticos hondureños deben mostrar madurez política, para saber reconocer los resultados de las próximas elecciones, aunque reconoció que si hay mañas y vicios que se practican en las elecciones, como el tráfico de credenciales por ejemplo. No se debe permitirse que líderes políticos inciten a la violencia.

Tegucigalpa, Honduras.

El ex candidato presidencial del Partido Liberal (PL) Elvin Ernesto Santos, dijo este miércoles que ya no hay tiempo para reformas electorales, que no queda más que enfrentar este proceso pero en medio de la paz y tranquilidad, considera que el presidente Juan Orlando Hernández, tiene la obligación de entregar al país en mejores condiciones que cuando se convirtió en mandatario.

“Ya basta de reuniones secretas, privadas donde se hacen acuerdos, tras cortinas gruesas de políticos, así como se pusieron de acuerdo el Partido Nacional con algunos del Partido Liberal, para hacer lo que hicieron en el 2009, porque yo iba a ganar las elecciones, ya que eso cese”, señaló Santos.

Reformas Electorales

Inicialmente dijo que las reformas electorales eran necesarias, pero que a estas alturas no queda más que afrontar este proceso, pero que esos desacuerdos que existen en el actual proceso debe dejan un aprendizaje muy grande a la clase política hondureña.

Considera que “Honduras debe tener estabilidad, no podemos ser ni fomentar anacronismo ni tampoco anarquía en el país, ahora estamos en la recta final de las elecciones, es de ir con madurez política, amor patrio y con entrega con el único propósito de cambiar el país”.

“Si existen algunos hierros en este proceso, es claro que hay que perfeccionarlo, pero hay que hacerlo en el tiempo, este trabajo de perfeccionar la democracia ha tomado centurias, si los que más avanzados están en este tema, están ahora en crisis”, sostuvo.

Es necesario un dialogo entre políticos

Según Santos, los políticos hondureños deben mostrar madurez política, para saber reconocer los resultados de las próximas elecciones, aunque reconoció que si hay mañas y vicios que se practican en las elecciones, como el tráfico de credenciales por ejemplo. No se debe permitirse que líderes políticos inciten a la violencia.

Invitó a que todas las fuerzas políticas se acerquen a dialogar, que se escuchen para evitar conflictos, no es concebible que personas muy capaces no puedan dialogar para ponerse de acuerdo, sobre imponiendo en esa discusión el amor a Honduras. Indicó que el presidente Hernández es indicado para convocar a un dialogó.

El presidente es el llamado a liderar dialogo

“Juan Orlando Hernández tiene la obligación de entregarnos el país en las condiciones que se lo entregamos y si es posible en mejores condiciones, porque ya tiene cuatro años de haberse instituido como presidente de todos los hondureños”, dijo Santos en su participación en el programa Frente a Frente.

En ese sentido, consideró que “Una parte protagónica en el dialogo con las demás fuerzas políticas, es vital la iniciativa de Juan Orlando, él tiene que hacer la convocatoria de inmediato para crear la transparencia, el dialogo y la confianza”.

“Deben reunirse públicamente para que discutan punto por punto que van a salvar a Honduras, vayan a un lugar donde los mire el pueblo, aquí estamos los líderes de los partidos y vamos a ponernos de acuerdo por el bien del país, eso será bien visto por la gente de afuera y va crear en nosotros la confianza”, exteriorizó.Hondudiario.

