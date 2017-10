***No hay nada mejor que lograr que tu maquillaje esté intacto desde la mañana hasta la noche. Si todavía no es tu caso, entonces las siguientes líneas te van a interesar.

Tegucigalpa, Honduras

¿Te ha pasado que cuando llega la tarde tu makeup desaparece casi por completo, a tal grado que pareciera que tienes la cara lavada? Pues te tenemos una buena noticia: Lo que vamos a decirte a continuación solucionará tu problema por completo.

Hidrata tu piel

No hay nada más importante que un cutis hidratado, pues aunque no lo creas, éste será un punto clave para que tu maquillaje dure intacto o no. El motivo principal es que si tu piel está seca y no usas productos que la humecten, ésta absorberá todo tu makeup. Ahora todo empieza a tener sentido, ¿verdad?

Pues bueno, lo primero que debes hacer es aplicar un suero que se adapte a tus necesidades, posteriormente una crema especial para tu tipo de piel; una vez que se haya secado aplica un poco de protector solar seguido de un primer, el cuál será el último paso antes de empezar con la base de maquillaje.

Escríbelo en una libreta las veces que sea necesario hasta que se te quede grabado en la memoria, por que sí, para que tu maquillaje dure intacto debes de sellarlo. La forma más efectiva de lograrlo es usando un poco de polvo traslúcido; aplícalo con una brocha para polvo o con una borla. El polvo es completamente blanco pero no quedarás de este color, aunque si tienes una fiesta o algún evento en donde te tomarán fotos asegúrate de no aplicar demasiado producto pues debido al flash podrías verte con ligeras manchas en la fotografía. No te preocupes, sólo basta con que uses la cantidad necesaria y lo difumines muy bien.Usa un fijador

Después del polvo traslúcido no olvides el último paso: Usar un fijador. Distintas marcas cuentan con este producto, pero también puedes optar por un poco de agua termal. La mejor parte de éste último es que no sólo fija y ayuda a que el maquillaje dure intacto por horas, sino que también refresca tu piel dejándola perfecta y radiante. Quien/Hondudiario.

