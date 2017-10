El Galaxy Note8 llega a Honduras

***El Galaxy Note8 se basa en el legado Galaxy: una colección de características y capacidades únicas que, juntas, han redefinido la experiencia móvil

Tegucigalpa,Honduras.

Samsung Electronics, líder mundial en comunicaciones, anunció la disponibilidad en Honduras del nuevo Samsung Galaxy Note8, que lleva la creatividad al próximo nivel a través de un Infinity Display más grande, un S Pen enriquecido y la mejor cámara para un smartphone en la historia de Samsung.

“Desde la hermosa pantalla hasta el potente S-Pen y cámara con mejor desempeño, el Galaxy Note8 es un dispositivo diseñado para personas que tienen grandes sueños y quieren un teléfono que sea como ellos. Por lo tanto, el Samsung Galaxy Note8 ha sido hecho a la medida de sus consumidores, un grupo que está unido por el amor hacia su dispositivo y que ha sido nuestra inspiración para crear un teléfono único, hermoso, potente, que lleva la multitarea a otro nivel y ofrece la libertad e inspiración que se necesita para crear como nunca antes”, aseguró Alan Bardales, vocero para Samsung Electronics Latinoamérica.

Pantalla, cámara y S Pen enriqu ecidos, nuevas maneras de ver el mundo

Desde este 18 de octubre, los amantes de Note tendrán la oportunidad de adquirir el nuevo Galaxy Note8, que destaca por su Infinity Display Quad HD+ Súper AMOLED de 6.3 pulgadas, con más espacio para ver, leer y dibujar. Además, cuenta con dos cámaras traseras de 12MP con Estabilización de Imagen Óptica (OIS, por sus siglas en inglés – Optical Image Stabilization) en ambos lentes: de ángulo amplio y el teleobjetivo. En modo de Dual Capture, ambas cámaras traseras sacan dos fotos simultáneamente y permite grabar ambas imágenes. A esto se une la inclusión de un sensor de Dual Camera con Autofoco rápido en el lente de ángulo amplio, para capturar tomas más nítidas y claras, incluso en entornos de baja luz.

Con el Galaxy Note8 ahora puedes compartir textos animados o dibujos sobre las plataformas que son compatibles con GIFs animados. El Always On Display permite estar al tanto de las notificaciones sin desbloquear el teléfono y Screen off Memo hace posible que se tomen hasta cien páginas de apuntes desde el momento en que el S Pen es retirado del dispositivo, así como fijar anotaciones y hacer ediciones directamente desde el Always On Dis play.

El S Pen cuenta con una punta más fina, sensibilidad a la presión mejorada y nuevas características como Live Message. A tono con esto permite pasar el cursor sobre el texto para traducir rápidamente no sólo palabras individuales, sino frases completas en hasta 71 idiomas y convertir instantáneamente unidades y monedas extranjeras. También incluye su nueva función App Pair, que permite crear un par de aplicaciones personalizadas en el panel edge y activar simultáneamente dos aplicaciones.

Completando la experiencia Note

El Galaxy Note8 se basa en el legado Galaxy: una colección de características y capacidades únicas que, juntas, han redefinido la experiencia móvil. Esto incluye resistencia al agua y al polvo (IP68) en el dispositivo y en el S Pen para escribir incluso cuando la pantalla esté mojada; las capacidades de carga inalámbrica más avanzadas y una selección de opciones de autenticación biométrica, incluyendo el iris, escaneo de huellas dactilares y, por supuesto, Samsung Knox y Secure Folder los cuales mantiene los datos personales y profesionales separados.

Con 6 GB de memoria RAM, un procesador de 10nm y una memoria expandible (hasta 256GB), Galaxy Note8 entrega la potencia que se necesita para navegar, transmitir, jugar y realizar varias tareas. Adicionalmente, podrás realizar trabajos en cualquier lugar usando Samsung Dex, un dispositivo diseñado para mejorar la productividad de los profesionales que trabajan remotamente desde sus hogares y que reducir al mismo tiempo la necesidad de transportar múltiples dispositivos informáticos. Samsung Dex ofrece una experiencia basada en Android, semejante a la de un equipo de escritorio, que permite a los usuarios acceder sin ningún tipo de inconvenientes a aplicaciones, editar documentos, navegar por Internet, ver videos, responder a mensajes y mucho más, directamente desde el teléfono inteligente en una pantalla más grande, teclado y mouse.

Samsung continúa manteniendo su compromiso con la seguridad de los usuarios. En el nuevo Galaxy Note8, la batería ha sido sometida al Control de Seguridad de 8 puntos de Samsung, el más riguroso en toda la industria.Hondudiario

