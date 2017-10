Por qué no tenés que tirar tu pelo al cortártelo

***En nuestro país tenemos amplia conciencia de la donación de sangre y existen muchas campañas: uno sabe que puede ir al hospital y ayudar de esa manera a quien lo necesite.

Pero existen otras donaciones que también colaboran con el bienestar de las personas que sufren alguna enfermedad y no solo desde lo físico, sino también desde lo psicológico.

Teniendo en cuenta esta premisa fue que surgió Doná Cabello, un grupo solidario que recibe donaciones de pelo para confeccionar pelucas y entregarlas gratis a mujeres y nenas que están en tratamiento ontológico y pierden su pelo como consecuencia de la quimioterapia.

Daniela Mangini, licenciada en Recursos Humanos y docente, empezó con esta idea desde que estudiaba en la facultad. “Una compañera se había dado un chuzazo terrible y yo le pregunté qué se había hecho. Me contó que lo había cortado para donarlo y me pareció una genialidad. Le dije que quería sumarme pero se trataba de una campaña que ya había terminado y no pude hacer nada. Después me enteré que habían cobrado para entregar esas pelucas y lucraban con eso. Estaba encantada con la idea pero defraudada porque me parecía que debía ser algo noble. Con esto no se juega. Quería encontrar a alguien que lo hiciera de corazón”, recuerda.

Así fue que empezó a buscar instituciones pero encontró muy poquitas que, además, no tenían mucha publicidad porque no daban abasto. Entonces se le ocurrió crear, en 2012, la página de Facebook Doná Cabello para ser un nexo entre las personas que querían donar su pelo y quienes confeccionaban pelucas para entregar de manera gratuita, ya que una peluca de pelo natural puede costar 10 mil pesos.

El trabajo fue creciendo y en 2015, con la iniciativa de otras mujeres, Doná Cabello empezó a confeccionar pelucas. Hoy son un grupo de mujeres que reciben pelo de todo el país -y del exterior también-, y envían pelucas a cualquier lugar de la Argentina. Para hacer cada peluca se necesitan entre 20 o 25 mechones y si se envía el pelo completo y es muy abundante, puede ser que sirva para una peluca. Si no, se necesitan dos o tres melenas completas.

“No sabemos quién recibe más, si la beneficiaria de la peluca o nosotras que recibimos un abrazo enorme de quien puede venir a retirarla. Nos encanta hacer lo que hacemos y por eso nos salen tan bien y tan lindas pelucas”, cierra Dani que junto a Alejandra, Isabel, Liliana S., Liliana L., Ivana, MariSu, Melina, Paula, Lorena, Nora, Mary, Laura y Choli, se reúnen cada sábado en la Casa Cultural San Vicente de Paul de Baradero para ayudar a que mujeres y nenas con cáncer puedan sentirse un poquito mejor. Pasale esta info a tus conocidos, contactate con Doná Cabello a través de Facebook y sumate a esta movida. Revistaohlala/Hondudiario.

