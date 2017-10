TSE no ve posibilidades de suspender candidatura nacionalista

***“Ya la Ley Electoral establece como es que puede suceder una situación de estas, vía renuncia, por muerte o por inhabilitación, solo por esas circunstancias se puede; cuando ninguna de estas situaciones no suceda pues el candidato -del Partido Nacional- deberá ir caminando de manera normal”, dijo inicialmente el funcionario.

Tegucigalpa, Honduras.

El Magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Erick Rodríguez dijo que es muy difícil suspender a estas alturas la candidatura presidencial del nacionalista, Juan Orlando Hernández, al tiempo que también considera que las elecciones no se suspenderán, así como lo han venido manifestado algunos sectores de la oposición política.

“Ya la Ley Electoral establece como es que puede suceder una situación de estas, vía renuncia, por muerte o por inhabilitación, solo por esas circunstancias se puede; cuando ninguna de estas situaciones no suceda pues el candidato -del Partido Nacional- deberá ir caminando de manera normal”, dijo inicialmente el funcionario.

Agregó que “las elecciones no se van suspender, salvo que suceda una catástrofe, solo que Dios mande algo sobre Honduras, de lo contrario no hay manera de parar las elecciones, aunque tengamos los contratiempos, o las voces disonantes que no quieran que se lleve a cabo el proceso, pero eso se va a llevar a cabo si o si”.

Sobre la retirada de los partidos políticos del Consejo Consultivo del TSE, explicó que “se trata de un órgano de consulta, no es vinculante en sus decisiones, pero nos ayuda a nosotros a saber qué es lo que pretendemos hacer, se han retirado pero nos seguiremos reuniendo con los participantes”.

Considera, que la renuncia al Consejo Consultivo no indica que los partido vayan a retirarse del proceso electoral, ya que fueron inscritos y vienen de participar en un proceso electoral primario, entonces los partidos que se retiraron validaron los resultados electorales, no sería congruente que un político con madures o de altura retirarse de las elecciones”. Hondudiario.

