Capitalinos confían en Hernández y su plan para generar miles de empleos

****En los próximos cuatro años problema del agua para los capitalinos ya no será una tragedia y Tegucigalpa será ejemplo en Centroamérica con Teleféricos.

Tegucigalpa, Honduras.

Los capitalinos una vez más afianzaron su respaldo al candidato del gran Partido Nacional (PN) Juan Orlando Hernández y dieron un sí rotundo a la propuesta de generación de empleo que plantea el presidenciable a través de Las Zonas Especiales de Empleo (ZEDE).

El presidenciable manifestó que aunque ya el Congreso Nacional aprobó las Zedes para los departamentos costeros aún falta la aprobación para los que no tienen costas y es el caso de Francisco Morazán, que también tiene zonas propicias para estas zonas de desarrollo.

“Amarateca en Tegucigalpa y otro valles de Francisco Morazán, son zonas aptas para poder construir Las Zonas Especiales de empleo pero vamos a ocupar en el futuro la autorización del próximo Congreso Nacional, por eso estos diputados y diputadas (candidatos de FM) tienen ese compromiso con migo para generar el empleo masivo que el país necesita”

“Ahora que en Honduras nos dan las mejores calificaciones de riesgo país y nos ponen entre los países con mejor futuro económico estamos listos para iniciar la construcción de las primeras Zonas Especiales para masificar el empleo en Honduras, estas son la mejor manera para los empleados no sólo con salario, sino que con vivienda, con educación y con grandes oportunidades de salir adelante”.

Tegucigalpa será ejemplo en Centroamérica

Ante una multitud emocionada el presidenciable, informó que ya hay acuerdos con el alcalde de la capital Nasry Asfura, y que en los próximos meses iniciará un gran proyecto de transporte.

Se trata de un novedoso teleférico, así lo indicó Hernández “en los próximos meses van a ver ustedes desde los cerros más altos de la capital saliendo los teleféricos hasta llegar al cerro Juan A Laínez y a las zonas donde van a estar llegando los buses y los taxis con un nuevo sistema de transporte para que los usuarios luchadores vayan seguros y se solo les cobren lo justo”.

“Ustedes verán como está capital va a ser el ejemplo de Centroamérica ese es mi compromiso y ese es el trabajo que Tito ( alcalde) con el apoyo de todo el equipo lo lograremos”.

Pero la algarabía de los presentes fue mayor cuando el presidenciable toco un tema muy sensible para los capitalinos que es el del agua potable, y les prometió que en unos años tendrán el vital líquido sin mayor problema.

“Mis amigos y amigas atrás va a quedar la triste historia donde el más humilde de la Nueva Capital, de Suyapa y de todos los barrios y colonias que pagan 50 veces más por el agua, que el que vive en Las Lomas del Guijarro”.

“El Estado va a invertir ya el alcalde ya tiene los estudios hechos, y nosotros del gobierno central vamos a apoyar a Tito para que en los próximos 4 años el agua en la capital no vuelva a ser una tragedia para los humildes y luchadores” añadió.

El candidato también prometió créditos accesibles para viviendas y anotó que en su viaje a Panamá conoció de las mejores prácticas en el “Por eso agarramos mil millones de lempiras por año para empezar el primer proyecto piloto que ya lleva 17,000 viviendas en el Valle de Sula, pero aquí en la salida al sur ya identificamos lo que en un futuro se va a llamar ciudad Morazán y en otros lugares de la capital vamos a procurar que la gente tenga acceso a un financiamiento a 25 a 30 años con tasa de interés menos del 7%”.

El discurso esperanzador del candidato Hernández, aún fue más allá y el entusiasmo de los presentes se avivo al escuchar de la voz de su líder que se masificará el Programa Vida Mejor.

“Y si ustedes me eligen su presidente en los próximos 4 años no habrá barrio colonia aldea o caserío donde vive una familia humilde, y necesitada que no vaya a ser intervenida con el programa Vida Mejor para que nunca más en Honduras un compatriota hermano nuestro vuelva a vivir con piso de tierra, y que tenga por lo menos su piso de cemento, su buen techo, su eco fogón su energía eléctrica, su pila y su huerto familiar en el campo”.

De igual manera el candidato prometió agilizar y promover los programas de crédito blando para todo aquel que quiera salir adelante con sus emprendimientos.

De igual forma el aspirante presidencial dijo a los presentes que no se debe olvidar la historia de dónde venimos de ser el país más violento del mundo, pero prometió seguir haciendo lo que tenga que hacer para seguir mejorando en el tema de seguridad.

“Yo les garantizo que en los próximos 4 años el nivel de seguridad de Honduras será una seguridad de un país de primer mundo para vivir en paz y tranquilidad”.

Finalmente el presidenciable agradeció el apoyo de todos los hondureños y les solicito no confiarse y seguir trabajando para que el gane el próximo 26 de noviembre sea contundente.

