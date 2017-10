Hay candidatos que sólo piensan  en hacer relajo, entonces no se metan en cosas  de hombre 

Oliva estuvo en comunidades de los municipios de Pespire, San José, Apacilagua, Concepción de María, El Triunfo, El Corpus y la propia ciudad de Choluteca donde participó junto a los demás aspirares a una diputación y a las alcaldías donde recibió el respaldo y reconocimiento por su proyección y obras realizadas en el departamento.

Unir y no confrontar

Afirmó que la política debe ser para unir y no confrontar como están pensando miembros de otros partidos que buscan generar conflictos los días posteriores a las elecciones generales por lo que tanto los adultos como los niños deben vacunarse para que no se enfermen de odio y sectarismo de sus mentes.

Expresó su satisfacción de hablar con los miles de cachurecos que le han reiterado su apoyo en los próximos comicios para que la Hora del Sur siga marcando el reloj del desarrollo.

“Vamos caminando en las comunidades, pensando en el bien de ellas porque la política debe ser para eso, para unirnos y que cada partido haga la propuesta que crea conveniente y que a su vez obtenga la confianza del pueblo que se le va a cumplir con esas promesas”, acotó.

Lo anterior lo expreso por la cercanía de la fecha de las elecciones, donde ha recibido muchas solicitudes de ayuda. “Mentiroso sería si les digo que se las voy a cumplir antes de las elecciones, pero si nos respaldan con su voto voy a tener cuatro años para hacerle sus proyectos”, afirmó.

Recomendó que el 26 de noviembre debe ser un día de reencuentro entre los hondureños, en donde en la urna cada quien deposite su voto en secretividad y exprese su voluntad y esa voluntad hay que respetarla, aunque se piense de distinta manera.

Apuntó que eso en ningún momento debe de ser motivo de confrontación, porque “desgraciadamente algunos miembros de otros partidos no están pensando en el 26 de noviembre sino en el 27 o el 28 para ver cuánto relajo hacen porque no ganan en las urnas y ese es un mal mensaje, es como cuando un cipote se encapricha y dice que, si no gana el partido, el partido no vale, y si no levantó la potra y me llevo la pelota”.

Esto no es un juego

Advirtió que esto no es un juego porque en las urnas se gana con votos y se debe respetar el resultado, pero sucede que hay algunos que ya sospechan que el Partido Nacional va a ganar y entonces quieren jugar el gana pierde, donde el que gana pierde y eso está bien en el naipe o en el casino donde se juega sin pisto, pero ya en política no es así, tiene que ser el que tenga más votos el que triunfe.

Señaló que la confianza del pueblo no se gana de un día para otro y Juan Orlando Hernández la ha ganado con los programas sociales de Vida Mejor como el bono para las madres solteras donde a nadie se le pregunta de qué color político es.

“Entonces, los adultos pongámonos esa vacuna para que se nos quite de la mente el sectarismo y el odio entre los hondureños porque no se debe odiar a alguien que piense distinto que uno, no se vale porque no hay cosa peor que ser mal vecino, que lo vean rebosante de salud y beneficios mientras el que está al lado carece de ello y eso no es justo y no se vale”, insistió.

“Ustedes han visto cómo han ido cambiando el discurso algunos amigos; uno que le gusta bailar en la televisión, decía que eran unos muertos de hambre los que agarraban la bolsa solidaria y es que él nunca ha sentido hambre porque nació en cuna de oro y no sabe lo que son necesidades”, relató.

Añadió que hay muchos niños desnutridos porque no comen nada, quizá porque los padres no tienen empleo y por eso el impulso de Juan Orlando, es generar empleo tal como se refleja en el crecimiento de Choluteca.

Por el camino bueno

“Que no se crea que las calles se hacen solo para que estén bonitas, se hacen porque generan más empleo y plusvalía y por eso se está hablando con los salvadoreños y guatemaltecos de una zona de libre comercio, para que haya más empleo y esas son las propuestas del Partido Nacional y del otro lado lo que oímos es que no van a reconocer los resultados de las elecciones; entonces para qué juegan, quédense en su casa si creen que no van a poder contribuir con la democracia de Honduras”, le sugirió a esos sectores de la oposición.

Destacó que es por eso por lo que este gobierno va por el camino bueno y Juan Orlando está haciendo una enorme labor en el tema de seguridad, han venido de otras partes del mundo a ver cuánto se ha avanzado porque la muerte de una persona es una tragedia y haber bajado de 96 homicidios por cada 100 mil habitantes a 42 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, es un enorme avance.

Refirió que ni la Secretaría de Seguridad ni la Policía Nacional juntos suman más que el presupuesto que se le da a Educación porque la educación es primordial para el país y sólo con niños educados se podrá salir de la miseria y es por eso que el gobierno está entregando uniformes escolares a los niños de los centros educativos del país y sólo en Choluteca al finalizar octubre se habrán entregada esas prendas a 30 mil alumnos del sistema público

“Estamos con la gente y cumplimos en lo que podemos y de a poco vamos avanzando y rompiendo esa enorme brecha de pobreza y desigualdades, pero para seguir avanzando hay que apoyar a todos los candidatos a diputados y a los aspirantes a alcaldes”, reiteró.

Aseveró que el discurso de los nacionalistas es distinto, sin ofensas para nadie, solo se habla de propuestas que beneficien a todos los hondureños y su propuesta es generar más trabajo, mejorar la vivienda y la producción, el agro y el turismo, mientras la oposición solo piensa en sacar a Juan Orlando e insulta y descalificas, “ahí se van a quedar, gritándole a la luna”.

En estas actividades del sábado también participaron los diputados Carlos Ledesma, Emérita Bardales y Fabricio Reyes y los aspirantes una curul en el Congreso Nacional Francis Argeñal, Selvin Rueda, Clara Laínez, Melitza Hernández y Edgardo Loucell, así como los aspirantes a alcalde en cada municipio.Hondudiario.